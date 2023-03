Piden a Cofepris diferenciar entre cannabis y cáñamo

Asociaciones cannábicas y de cáñamo industrial, entre las que se encuentran expertos en diferentes áreas relacionadas con el cannabis y el cáñamo, mostraron su desacuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de prohibir el uso de ambos productos por considerarlos dañinos para la salud.

En un escrito firmado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, señalaron que es necesario diferenciar entre el cannabis (de uso médico o adulto) y el cáñamo industrial (Cannabis Sativa L).

De este último, señalan que es una planta de la familia de las cannabáceas, y desde su genética contiene menos de 0.3% de THC (tetrahidrocannabinol, cannabinoide que provoca el efecto psicotrópico).

La planta del cáñamo es genética y físicamente diferente a la del cannabis, argumentan, por lo que es utilizada por su durabilidad en la industria textil, en la fabricación de cuerdas, papel, elementos aislantes, combustible de motores, pintura y cosméticos, y suple todos los usos de los petroquímicos, el algodón y los maderables.

Es decir que su uso es completamente diferente al de la cannabis, y por esto erróneamente se ha estigmatizado a toda esta industria del cáñamo industrial, que tiene más de 10 mil aplicaciones y cuyo tamaño de mercado global alcanzará 10 mil 600 millones de dólares en 2025, según un reporte de la firma Grand View Research.

Por ello, consideran que la prohibición generalizada que incluya al cáñamo, como lo hace la Cofepris, es una medida innecesaria, excesiva y desproporcionada, toda vez que genera afectación absoluta al derecho de sembrar, cultivar y cosechar cáñamo.

La elaboración de productos industriales derivados de esta planta, en concentraciones menores al 1% de THC, no presentan riesgo para la salud ni para la seguridad pública, subrayaron.

En su escrito, los 66 firmantes, entre los que se encuentran investigadores, académicos, asociaciones de industriales, empresarios y organizaciones políticas como Curativa Salud Cannabis de México, Por Grace AC, Pasero Abogados SC, WKLASSCANADA, Bella Green Ventures, Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide AC, Concamed, Conidebid, César Hank, Partido Encuentro Solidario de Baja California, Fundación Mexicana de Cannabis Medicinal AC., Naciones ancestrales A.C., Cannativo movimiento de manos indígenas S.C., Alcann, SeedCore Labs, Isodiol, Cannabisalud, entre otros, se pronunciaron a favor de liberar del sistema de restricciones a las que se encuentra sujeto el uso del cáñamo.

“No hacerlo es violatorio de derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución, violatorio además de tratados y acuerdos comerciales internacionales”, destacaron.

Las sanciones que hoy aplican al cannabis son excesivas, desproporcionadas y sin razón, cuando nos referimos al cáñamo, precisaron.

Es importante, que esté claro, que se debe entender por Cáñamo como cualquier planta del género de las cannabáceas, específicamente la Cannabis Sativa L y que está adecuada para uso industrial con bajos niveles de THC.

Recordaron que por su casi nulo contenido de THC, bajo costo, beneficios ecológicos y económicos, desde 1961, en la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, se impulsó su cultivo y legalización en todo el mundo.

Por lo anterior, consideraron preocupante que Cofepris, confunda el cáñamo con el cannabis de uso médico.

“La industria del cáñamo para usos industriales (no médicos ni de consumo humano) no debería estar regulada por Cofepris, ya que la competencia de la autoridad sanitaria solo debería limitarse en la revisión de los productos finales que sean de consumo humano y no las materias primas, las cuales recaen ante otras autoridades, como las de agricultura y economía”, afirmaron.