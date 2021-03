Pese al anuncio de Pemex, el peso cierra en su mejor nivel desde el 24 de febrero

El peso mexicano cerró este martes en su mejor nivel frente al dólar desde el 24 de febrero, a pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que Fitch Ratings dejará de prestarle servicios de calificación de valores a partir de este jueves.

CitiBanamex terminó vendiendo el dólar en 21.03 pesos, siete centavos menos que el lunes y fue su precio más bajo desde el miércoles de la semana pasada, cuando finalizó en 20.87 unidades. BBVA cerró ofreciendo la divisa en 20.85 pesos y Banorte en 20.95 unidades.

En operaciones al mayoreo, la paridad se ubica esta tarde en 20.60 pesos por dólar y significa también el mejor nivel de la moneda mexicana desde el 24 de febrero, cuando culminó en 20.36 unidades, muestran datos de la agencia Bloomberg.

El peso recuperó terreno ante el dólar a pesar de que Pemex dio a conocer este martes que Fitch Ratings, una de las tres principales calificadoras del mundo, dejará de prestarle servicios a partir de este jueves, tanto a escala local como global.

La compañía que dirige Octavio Romero informó que esto obedece a la optimización en la contratación de servicios de calificación de valores que adoptó para hacer frente al complejo contexto económico actual.

"Es importante mencionar que esta decisión no representa ningún obstáculo o riesgo para futuras emisiones de valores de Pemex, ya sea en el mercado nacional o internacional", aseguró.

Para Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base, la decisión de la petrolera “es un error de política económica, pues daña la reputación de Pemex y del gobierno”, luego de que Fitch fuera de las calificadoras con mano más firme.

Desde su punto de vista, la decisión puede ser vista como “si no me quieres calificar bien, mejor no me califiques", lo que puede implicar para el mercado pérdida de confianza sobre Pemex, la cual todavía es evaluada por Moody's y Standard & Poor's.

