El secretario de Hacienda entregó simbólicamente el Paquete Económico para el 2021, que contiene la Ley de Ingresos de la Federación, la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación que, pese a la crisis económica y de salud, prevé un crecimiento de nuestro país del 4.6%.

En un mensaje en la entrega, Arturo Herrera dijo que éstas tres iniciativas se tienen que adaptar a la nueva realidad que afecta la pandemia por el Covid-19 y reiteró que es la crisis sanitaria más severa desde la pandemia de la Gripe Española en 1918 y que es la crisis económica más aguda desde la Gran depresión.

Dijo que hasta que no se encuentre una solución para la pandemia, mediante la aplicación de una vacuna, la economía operará en condiciones especiales.

Considera una inflación del 3.0%, el tipo de cambio peso-dólar estará en 21.9, la tasa de interés rondará el 4%, el precio del barril del petróleo está en 42.1.

Continuará la política de austeridad, pero dijo que no es el momento para cambiar o aumentar impuestos, “no cuando amplios sectores de la economía han visto sus ingresos mermados, tenemos que empezar con tranquilidad y responsabilidad, pensar en la estructura tributaria que nos permita avanzar hacia una sociedad más equitativa”.

Adelantó que no encontrarán grandes cambios en la miscelánea fiscal, ni en la Ley de Ingresos; destacó que las atribuciones con las que los dotaron en los últimos dos años: el combate contra la facturación falsa y la evasión y simulación fiscal, ayudarán que aún en condiciones difíciles el Estado tendrá recursos suficientes para atender los temas más urgentes.

La pandemia y la crisis económica dejarán afectaciones en nuestro país y estima una caída del PIB del 8%.

“Déjenme ser muy claros, no hay disyuntiva entre economía y salud, la economía solo podrá crecer de manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia”, dijo Herrera.

El presupuesto del Sector Salud tiene un crecimiento importante de 9.2% respecto al 2020 en términos reales; el gasto en inversión se incrementa en 5.3%; el 30% de todo el gasto irá dirigido a estados y municipios, es decir, 1.8 billones de pesos. Hay ajustes en el Presupuesto, por ejemplo, reducciones de 17.3% en Presidencia de la República y 15.3% en Hacienda. El presupuesto a universidades públicas no será afectado y los ajustes serán en otras áreas.

“La actual crisis económica no permite grandes márgenes de maniobras en las finanzas públicas, pero también estamos muy conscientes de que no hay presupuesto perfecto, nosotros apostamos siempre a mantener un diálogo constructivo con el Congreso de la Unión y mi equipo ha recibido instrucciones para ayudarlos con los cálculos y proveer de información si así lo requieren en el proceso legislativo. Tenemos la responsabilidad de mantener la estabilidad económica-financiera, pero también tenemos claro que esto no está peleado con tener una vocación social”, dijo Herrera.

