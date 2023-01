Ovidio Guzmán: Aeroméxico y Volaris cancelan vuelos en aeropuertos de Sinaloa

Como consecuencia del cierre de aeropuertos en Sinaloa, algunas aerolíneas han anunciado ya la cancelación de vuelos en las terminales aéreas de esa entidad, e incluso uno en Chihuahua.



Volaris informa que derivado de los cierres de los aeropuertos de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis los vuelos de y hacia esos destinos se encuentran cancelados.



Esta suspensión de actividades puede ocasionar distintos retrasos y cancelaciones en la red de rutas.

Indicó que los clientes afectados recibirán un correo electrónico con las opciones para cambio de vuelo.



A su vez Aeroméxico notificó que todos los viajes hacia, desde o a través de los aeropuertos de Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, Sinaloa están cancelados.



Por lo que se cambiarán los boletos para otro viaje entre el 7 y 9 de enero de 2023.



“El nuevo vuelo debe empezar no después del 9 de enero de 2023”, indicó la aerolínea.

Cambio de vuelos

Aeromexico indicó que no se cobrará cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada. También se permite el cambio de ruta sin cargo.



Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero si aplica diferencia de tarifa.



La aerolínea reiteró que no tiene responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se presente entre las ciudades afectadas como transporte terrestre, hospedaje, alimentos y llamadas telefónicas, entre otros.

