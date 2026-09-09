Diputados del PAN y del PRI señalaron que sus bancadas revisarán cada detalle del Paquete Económico 2027, entregado ayer a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho (PVEM), aseguró que la revisión del Paquete se realizará anteponiendo el diálogo entre todos los grupos parlamentarios de San Lázaro.

“Debemos revisar cuidadosamente los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, proceso constitucional que llevaremos a cabo con responsabilidad, diálogo y compromiso republicano”, dijo al recibir el documento por el titular de la SHCP.

Expresó que la finalidad será cuidar “que los acuerdos finales sobre el Paquete Económico 2027 respondan y favorezcan ante todos los intereses de los sectores más desprotegidos del país”.

Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN, dijo que su bancada no está de acuerdo con aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los productos con exceso de sodio o a bebidas alcohólicas, como propusieron en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

“Vamos a estar pendientes de lo que ha sido un rumor fundado, de que podría haber aumentos en el tema de comida con altos contenidos de sodio. Vamos a revisar que no sucedan este tipo de albazos para subir lo que comen diariamente los mexicanos, vamos a estar pendientes de que no haya tampoco algún albazo de un nuevo impuesto o sobre todo de lo que han anunciado en esta alza de IEPS, de rumor, en los alimentos, como embutidos o en alimentos o en bebidas, como la cerveza o el alcohol”, comentó el legislador.

[Publicidad]

Dijo que su partido político, por el contrario, ha propuesto reducir impuestos al aguinaldo o al costo de las gasolinas para beneficiar a los trabajadores.

“Hemos puesto sobre la mesa, la disminución o más bien el aguinaldo completo a todos los trabajadores mexicanos, sin ninguna deducción del ISR, sino que llegue completo ese apoyo de aguinaldo. Y también vamos a hablar sobre las tarifas de luz y vamos a hablar también sobre algunos temas del IEPS, en donde hemos puesto sobre la mesa que el IEPS en combustibles se debe reducir”, explicó.

El diputado Mario Zamora (PRI), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, también dijo que su grupo parlamentario revisará a detalle el Paquete Económico 2027.

[Publicidad]

“Nosotros ya hemos aprendido que de buenas intenciones está lleno el infierno, así que vamos a revisar a detalle el documento más importante que tiene el gobierno federal. ¿Y qué queremos ver? Queremos ver responsabilidad y queremos ver herramientas que ayuden a lo que urge en México, que es crecimiento económico, el país tiene ocho años sin crecer, y no me digan, un país que no crece no puede tener mejor justicia, no puede tener mejores oportunidades y no puede haber combate a la pobreza si no hay crecimiento económico”, afirmó el diputado.

Manifestó que su partido está de acuerdo con que se destinen recursos a los programas sociales, pero se debe analizar cómo se distribuyen en el Paquete Económico para 2027.

“En el PRI inventamos los programas sociales, siempre hemos estado de acuerdo con los programas sociales, claro de que se hagan bien y no de que se usen únicamente para beneficio electoral. Tenemos que revisar a fondo cada programa social, por ejemplo, nosotros compartimos y votamos a favor, impulsamos el de adultos mayores, lo compartimos, hay otros que, a lo mejor, la manera en que implementan el programa, pues no es el correcto, por eso hay que revisarlo, porque no hay que hablar de generalidades”, comentó.

[Publicidad]

Dijo que es extraño el tema de combate a evasión fiscal por medio de las “factureras” en el Paquete Económico, porque durante el sexenio pasado se dijo que había disminuido.

“Va a haber que revisarlo, porque yo recuerdo que el presidente anterior decía que ya no existían las factureras, parece que dijo mi mamá que siempre sí, o yo no sé qué, pero por eso te digo, de buenas intenciones está lleno el infierno, vamos a revisar a detalle el documento”, refirió.

Finalmente, Zamora subrayó que el crecimiento económico del país es indispensable para que se combata la inseguridad en el país.

[Publicidad]

“Vemos un país que no crece, vemos un país con una tremenda inseguridad. Yo soy de Sinaloa, lo que nos pasa en Sinaloa es un verdadero desastre, nadie lo merece, y lo que hoy pasa en Sinaloa puede pasar o puede estar pasando en otros estados, también hay que evitarlo a como dé lugar”, expresó el legislador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.