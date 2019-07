No hay amenaza de recesión, asegura López Obrador

[email protected]

Tepic, Nay.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no ve amenazas de recesión en el país, refiriéndose a los reportes que fueron divulgados el jueves por el Banco de México y Bank of America Merrill Lynch (BofA).

“Sostengo que vamos bien y que estamos de buenas, porque también la suerte cuenta mucho, no sólo la virtud, no sólo el trabajo, la perseverancia”, expresó.

En conferencia de prensa matutina en la zona militar de esta ciudad, tras encabezar una reunión de seguridad, el Mandatario resaltó factores positivos que reporta su gobierno a la fortaleza del peso frente a otras divisas, que la tasa de inflación ha bajado y se está creciendo con desarrollo.

Criticó al BofA y al Banco de México, que en gobiernos pasados guardaron “silencio cómplice” ante lo que describió como una política de saqueo: “Van a seguir cuestionando el manejo económico, porque les molesta mucho que se haya decidido acabar con la corrupción, ese es el fondo.

“No veo amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo? ¿Por qué no dicen que hay menos inflación que antes? Durante el periodo neoliberal no hubo crecimiento ni distribución de riqueza. Lo poco que creció la economía se concentró en unas cuantas manos”, expresó.

Sostuvo que sus opositores se frotan las manos si la situación económica va mal.

“Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que exista una disminución en la tasa de crecimiento, no tengo la menor duda que puede existir esa disminución en la tasa de crecimiento, pero está aumentando el nivel de desarrollo porque ahora hay una mejor distribución del ingreso”, argumentó.

También aseveró que se dio una recesión al final del gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, así como al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, cuando la economía se contrajo 7%.

“Ahora dicen que se proyectó 2% de crecimiento y no se va a alcanzar el propósito, dicen que va a ser 1%. En el supuesto de que fuese así, estamos hablando de crecimiento y no de decrecimiento”, sostuvo.

El Jefe del Ejecutivo respondió de esta forma a las previsiones del BofA y del Banco de México.

Sostuvo que hay una especie de nostalgia por la anterior política económica neoliberal y relacionó los comentarios a los de un club de defensores de esa práctica, misma que calificó como un fracaso.

“Estas corredurías, la prensa financiera internacional y la nacional desde luego fueron como alcahuetes de la política de saqueo que se padeció en México en los últimos años, y si no alcahuetes, sí guardaron silencio cómplice.

“Nunca denunciaban que se estaba saqueando al país, se hicieron de la vista gorda y ahora son los más tenaces críticos de nuestra política”, afirmó el Presidente.

“Todavía no se resignan a que ya no vamos a seguir con esa política económica. Por todos lados están insistiendo. Ve uno un periódico y la nota principal es la recesión en México, amenaza de recesión... y le dan volumen a eso, porque no están conformes con la nueva política económica”, acusó López Obrador.