Morena: habrá igualdad en la selección del candidato

El dirigente nacional del Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que habrá igualdad en la elección del candidato del Estado de México, el cual se seleccionará mediante dos encuestas.

En conferencia de prensa, recordó que se registraron 67 aspirantes, los cuales serán evaluados en una primera encuesta de reconocimiento durante el mes de julio.

Delgado Carrillo indicó que se está planteando realizar grupos de 10 aspirantes para hacer las encuestas, cuyos resultados se sumarán para definir a los finalistas de la segunda.

Por tanto, mañana martes se citó a los 67 aspirantes para que ratifiquen su intención de competir, así como el respeto al proceso interno.

“Qué bueno que haya tanto interés, porque quiere decir que la gente confía en nuestro movimiento, porque no hay un partido más plural, no hay un partido más abierto en el país que Morena”, afirmó.

Además, recordó que el Consejo Estatal del Estado de México, así como el Consejo Nacional del partido van a enviar una lista de tres hombres y tres mujeres cada uno, para que se consideren en la encuesta final.

“¿Por qué lo hacemos así?, porque queremos dar la garantía de que todos puedan participar, que todos puedan ser medidos. Que no haya un solo compañero o compañera que diga: ‘Me excluyeron’. No, que ahí esté. Y también que nuestro Consejo Nacional participe, que dé una opinión a partir de la trayectoria de cada uno de los perfiles inscritos”, explicó el líder guinda.

“En conclusión, el resultado de las encuestas, más las sugerencias y opiniones del Consejo Estatal y el Consejo Nacional, determinarán los nombres de la encuesta final para tener a la responsable o el responsable de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México”, expuso.

El dirigente señaló que la condición que impide a los aspirantes criticar al movimiento se encuentra dentro de los estatutos. De lo contrario, la convocatoria establece que su registro será cancelado.

“Pero ya en los procesos internos [se verá], esto va dirigido a que no se ataquen entre los compañeros, y por querer ganar la candidatura que se ataquen los dirigentes, que se ataque a los compañeros porque, pues eso afecta a nuestro movimiento. En mi caso no me afecta porque yo ya tengo teflón, entonces no pasa nada”, sostuvo Delgado.

Por tanto, dijo que los resultados deberán publicarse, a más tardar, el 10 de agosto, como establece la convocatoria.

El fin de semana, Morena dio a conocer que entre los aspirantes a la gubernatura del Estado de México están la secretaria de Educación, Delfina Gómez; el director de Aduanas, Horacio Duarte; el senador Higinio Martínez, y el alcalde con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis.

Una vez concluido el proceso en la entidad mexiquense, Morena realizará el mismo método para seleccionar al candidato en Coahuila para las elecciones de 2023.