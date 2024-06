Los resultados de la jornada electoral de este domingo fortalecen el poder de Morena para impulsar su agenda pero enfrentará retos en materia macroeconómica, dijo la agencia Moody’s.

La firma resaltó que el porcentaje de votos que recibió Claudia Sheinbaum fue incluso mayor que el 53% obtenido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018, lo que se traduce en un fuerte mandato de gobierno.

“La victoria de Sheinbaum y la composición prevista del Congreso refuerzan la perspectiva no solo de una continuidad, sino también de una posible profundización de las políticas de AMLO. Ahora que las elecciones han terminado, esperamos que las políticas de Sheinbaum sean más claras y den una señal de si preservará, reforzará o revertirá las tendencias que han comenzado a deteriorar el perfil crediticio de México”, dijo la agencia.

Ante las proyecciones que vislumbran hasta el momento, Moody´s resaltó que la coalición oficialista se encuentra dentro del rango para obtener una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, que le permitiría aprobar reformas constitucionales, algo que el presidente López Obrador no pudo lograr durante su mandato.

Así, explicó que entre los temas clave para la próxima administración que ayudarán a determinar la perspectiva de su calificación destacan que Sheinbaum mantendrá la retórica de austeridad del actual presidente y que los proyectos presidenciales seguirán dictando los objetivos de gasto.

“Sin embargo, queda por ver el grado de compromiso con la austeridad fiscal, sobre todo en relación con una reducción significativa del déficit fiscal que este año superará el 5% del PIB y, lo que es más importante, de demostrar la voluntad de adoptar medidas que mantengan el déficit en niveles registrados en años anteriores, es decir, del 2% al 3% del PIB”, dijo.

Moody´s prevé que Sheinbaum no implementará reforma tributaria

Para Moody´s, esto último será más difícil de lograr, ya que hay indicios de que Sheinbaum, al igual que su antecesor, no prevé llevar a cabo una reforma tributaria para recaudar más ingresos a causa del aumento de las presiones fiscales, que son resultado del continuo apoyo a Pemex, el aumento de las transferencias sociales (en particular, las pensiones no contributivas por vejez), el incremento de los pagos de intereses de la deuda pública y la caída de las reservas fiscales.

“En cuanto a la política monetaria, esperamos que el Banco de México mantendrá su autonomía y no estará sujeto a cambios legales que afecten su independencia, aun cuando el gobierno entrante sustituya a cuatro de los cinco miembros de la Junta de Gobierno”, dijo.

En materia energética, prevé que el nuevo gobierno mantenga su compromiso con la soberanía energética y el papel dominante del Estado, y que no habrá cambios en el modelo de negocios de Pemex ni en el apoyo financiero del gobierno.

“Una operación que incremente las obligaciones financieras de Pemex en 2025-26, como la recompra de deuda con descuento, es ahora más probable con la nueva administración. A pesar de la presencia marginal del sector privado en el petróleo, es posible que haya más oportunidades en el sector de la electricidad, el gas y la energía limpia. Sin embargo, los detalles siguen siendo especulativos debido a la falta de información”, dijo.

Añadió que Sheinbaum ha hecho hincapié en la transición a la energía limpia, pero no hay información detallada al respecto. Ante la escasez de energía y agua, el próximo gobierno deberá adoptar un enfoque más pragmático hacia el sector energético y las cuestiones ambientales, con el fin de aprovechar al máximo las perspectivas de nearshoring de México.

Moody’s: se evaluará actitud de Sheinbaum y papel de AMLO después de la presidencia

Moody's añadió que en el plano institucional, se evaluará la actitud de la presidenta electa hacia las entidades independientes —el poder judicial, la autoridad electoral y las entidades reguladoras— que proporcionan controles y equilibrios, así como su enfoque para preservar su autonomía.

“Su postura en este sentido adquiere más relevancia si se tiene en cuenta la amplia mayoría legislativa del próximo gobierno, que le permitirá alterar significativamente el marco institucional del país”, dijo.

Añadió que también serán de interés el grado de transparencia en la licitación de proyectos y la rendición de cuentas en general.

“El futuro papel político de AMLO será importante. Si bien los expresidentes de México suelen retirarse de la política, la personalidad y amplia influencia de AMLO podrían hacer que siga involucrado en política. Su influencia en la agenda política es incierta debido a la falta de antecedentes. Además, el nivel de disciplina partidaria dentro de Morena y la resolución de disputas internas están vinculados al papel de AMLO como líder absoluto del partido. Su control continuo podría causar tensiones en el contexto de una nueva presidencia”, dijo.

Comentó también que la relación entre el gobierno y las fuerzas armadas es cada vez más interesante, ya que se han beneficiado de la amplia asignación de recursos durante el gobierno actual y su función se ha extendido más allá de la seguridad nacional hacia las actividades económicas.

“Todavía queda por ver si Sheinbaum seguirá dependiendo fuertemente de las fuerzas armadas o buscará limitar sus funciones. Por último, será crucial el manejo de la seguridad en el país, ya que el crimen organizado representa un desafío importante para el funcionamiento de las instituciones y la actividad económica, con posibles implicaciones para las perspectivas de crecimiento económico”, dijo.

