Mifel sube a puja por compra de Banamex

Grupo Financiero Mifel planea competir contra Banorte, Santander e Inbursa por la adquisición de Banamex.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, Mifel, del empresario mexicano Daniel Becker, buscaría una asociación con inversionistas nacionales y extranjeros; sin embargo, el análisis del banco se encuentra en una etapa muy temprana.

Desde la pasada edición 85 de la Convención Bancaria, comenzó a sonar con mayor fuerza la intención de Mifel de participar en el proceso de compra del negocio en México del gigante estadounidense Citi, en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sugerido que le gustaría que los nuevos dueños sean empresarios mexicanos.

La operación incluye no sólo el banco, sino también la aseguradora, Afore, acervo cultural, así como la marca, en conjunto con empresarios mexicanos, siempre y cuando el precio que ponga Citi de este negocio sea atractivo.

Hasta el momento, Grupo Financiero Banorte lleva la delantera en el proceso de compra de Banamex, e incluso ya ha firmado un acuerdo de confidencialidad sobre la información del llamado “cuarto de datos” que el Banco Nacional de México ya ha mostrado a inversionistas interesados en la transacción.

“Ya empezamos a tener contacto. Es un proceso que hay que aclararlo que recién empieza y requiere de un análisis a mediano plazo. Apenas estamos en eso y paciencia porque esto va a ser de un buen plazo”; dijo el mes pasado el director de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez.

En el mismo tono, Santander avanza en conocer los primeros detalles de la información contable de Banamex y también ha firmado un acuerdo de confidencialidad, de modo que sigue analizando la conveniencia para su negocio en México de apostar por la compra del banco.

“Tenemos un enfoque muy disciplinado en términos de oportunidades de crecimiento inorgánico; claramente Banamex representa una oportunidad atractiva que debemos analizar, profunda y cuidadosamente”", indicó el director de relación con inversionistas de Santander México, Héctor Chávez.

En ese mismo sentido, el tercer tirador, Grupo Financiero Inbursa, propiedad del empresario Carlos Slim, puso sobre la mesa la posibilidad de participar con más inversionistas mexicanos.

“Mantenemos el interés en Inbursa como lo comentamos en la conferencia pasada. También consideramos las condiciones, la valoración de la compañía, el precio de acción... Me gustaría hacer mención sobre la posición de Inbursa en la participación con otros negociadores mexicanos e inversionistas, no solos sino juntos”, señaló el director de crédito y relación con inversionistas de Inbursa, Frank Aguado.

El 11 de enero pasado, Citi anunció que dejará la banca de consumo en México con la venta de Banamex.

El grupo estadounidense planea recibir ofertas de los interesados para evaluar la opción más adecuada hasta finales de 2022.

Posterior a la negociación del acuerdo, planea anunciar al comprador y la firma del acuerdo en 2023, informó Banamex.

El presidente López Obrador asegura que “vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex, nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes y, si es necesario, vamos a solicitar la intervención del poder judicial para que se resuelven asuntos legales”.