México y Latinoamérica requieren un modelo de desarrollo inclusivo acorde a la región: Medina Mora

Los patrones de América Latina y México necesitan implementar un modelo de desarrollo inclusivo, que se base en la realidad de las economías de la región, más allá de los modelos económicos actuales, como el neoliberalismo, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.



Este modelo está basado en el libre mercado, pero también en el respeto, dignidad de las personas, solidaridad, subsidiariedad, defensa de las libertades, para lograr reducir la desigualdad y la pobreza, por lo que se requiere tener objetivos de largo plazo.



Medina Mora afirmó que “el desarrollo económico es necesario más no suficiente si no va acompañado del desarrollo social inclusivo, donde nadie se quede fuera, y también del desarrollo sustentable en donde no utilicemos más recursos que los que el planeta puede regenerar”.

Para el líder de la Coparmex los organismos empresariales latinoamericanos, emprendedores y empresas de todos tamaños deben ser “un vehículo del desarrollo económico, social y político de nuestros países, es decir, la empresa es un vehículo del cambio que requerimos hacer en los países latinoamericanos.



Por ello, el pasado fin de semana, líderes empresariales de Latinoamérica, encabezados por la Coparmex firmaron la Declaración Guadalajara en la que se impulsa ese modelo económico.



Medina Mora dijo a EL UNIVERSAL que el modelo pretende impulsar el libre mercado y rechazar los monopolios y oligopolios.



Consideró que “el fin de los programas sociales, es que en lugar de que se entregue el dinero, que el objetivo sea que las personas salgan de la condición pobreza”.



Además de que debe lograrse que en lugar de tener una economía lineal se tenga una economía circular, sustentable y sostenible.

Donde haya un Estado de derecho, donde se cumplan todas las leyes un árbitro electoral neutral es fundamental, pero también debe haber “un espacio seguro donde haya paz, educación de calidad”, porque el problema actual es que la pandemia dejó un rezago educativo y debe revertirse.



“En este modelo se considera que no se debe participar en actos de corrupción ni permitirla y ver a la empresa como vehículo de cambio”.



Dijo que también consideran en el modelo maneras de disminuir la pobreza educativa empezando por los trabajadores, para disminuir la pobreza patrimonial, financiera y así se logre una prosperidad para los trabajadores y las familias.

