Lucha contra la inflación en EU "hará sufrir a las familias y las empresas", advierte la Fed

La lucha contra la inflación en Estados Unidos "hará sufrir a las familias y las empresas", pero renunciar sería mucho peor para la economía, advirtió el viernes el presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, en un esperado discurso.



En una declaración de rara contundencia durante la conferencia anual de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming), advirtió que la Fed utilizará "vigorosamente todas sus herramientas" para combatir el alza de precios, a través de la subida de tasas de interés.



Además, sostuvo que volver a la estabilidad de precios "tomará tiempo" e implicará "un largo período de crecimiento más débil" y un debilitamiento del mercado laboral.

Lee también Inflación no para y supera expectativas; llega a 8.62% en primera quincena de agosto



La inflación a 12 meses en Estados se modera tras las subidas de tipos de interés por parte del banco central, y marcó 8.5% en julio contra 9.1% en junio, según el índice de precios al consumo (PCI). Se trata de niveles récord en 40 años.



Este viernes, el índice PCE, el preferido por la Fed que siempre arroja porcentajes menores que el PCI, indicó que el alza de precios a 12 meses alcanzó 6.3% en julio frente a 6.8% en junio, confirmando así una moderación de la escalada.



"Aunque estas últimas bajas de julio son bienvenidas, una mejoría en un mes está lejos de ser suficiente" y deberá confirmarse, enfatizó Powell.



La Fed quiere que el alza de precios vuelva al nivel de 2% anual, considerada sana para la economía.



Esta política tendrá "costos desafortunados", machacó Powell, quien reiteró que el organismo está listo para "otra fuerte alza excepcional de tasas" en la próxima reunión de su comité monetario en septiembre, luego de dos incrementos consecutivos de 75 puntos base.



El titular del banco central advirtió a los mercados que el nivel ideal de tasas considerado neutro para la economía -porque ni la enfría ni la sobrecalienta-, estimado en 2.5%, no es hoy un objetivo para el organismo.

Lee también Inflación, aún sin techo, volverá a superar a la de EU



"Las estimaciones de tasa neutra a largo plazo no son un nivel para hacer una pausa" en los incrementos de tipos de interés, resumió.



Mientras Powell daba su muy breve alocución, los mercados recibían el dato de inflación y también la estimación final de la confianza de los consumidores para agosto.



La confianza de los estadounidenses en la economía subió en agosto gracias -precisamente- a una moderación de la inflación, según la estimación final de la Universidad de Michigan publicada el viernes.



El índice se ubicó en 58.2 puntos, en alza de 13% con relación a julio, y muy por encima de los 55.3 puntos previstos por los analistas.



Powell, sin embargo, recordó la experiencia de uno de sus predecesores, Paul Volcker, conocido por su lucha contra las alzas de precios a través de duras decisiones, y dijo que los responsables de la Fed no deben rehuir de sus obligaciones.



"Debemos continuar hasta que el trabajo esté terminado", al tiempo que advirtió sobre cualquier flexibilización "prematura" de la política de tasas.



El exmiembro del directorio del Banco de Inglaterra Adam Posen, quien dirige el Peterson Institute for International Economics de Washington, sostuvo que espera que la tasa de referencia de la Fed alcance 4% en febrero, pero afirmó que el banco central estadounidense podría "ir más lejos si es necesario", y las chances de que eso se revierta en 2023 son "muy, muy bajas".



Actualmente, las tasas de interés de referencia de la Fed se ubican en un rango de 2.25-2.50%.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr