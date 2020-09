Líderes deben garantizar que instituciones funcionen: Theresa May

Los líderes en la vida pública tienen la responsabilidad de garantizar que las instituciones funcionen, dijo Theresa May, exprimera Ministra del Reino Unido.

“Ello exige no ponerse en primer lugar, no enredarse en las formas, sino pensar en los demás y entender cómo las decisiones tomadas pueden mejorar las vidas de otros”, mencionó May durante su participación en el evento México Siglo XXI de Fundación Telmex Telcel.

También, dijo, significa ir contra la ortodoxia.

“El liderazgo que sólo refleja el punto de vista predominante en el país, el estatus quo o que sólo estudia superficialmente los detalles al examinar la evidencia da lugar a resultados equivocados”, agregó la ex Primer Ministra.

Por lo que debemos enfocarnos en el camino correcto para el largo plazo y no en el camino más fácil en el corto plazo.

Por otra parte, May comentó que la lección de liderazgo que aprendió en toda su experiencia de ayudar a modernizar a un partido político y ayudarlo frente a los tiempos cambiantes es “siempre debemos hacer lo que creemos que es lo correcto aun cuando no sea lo fácil ni lo popular”.

Sobre el Brexit, comentó que decidieron que tomarán la decisión de la gente.

“Yo vote en sentido contrario, voté porque nos quedáramos, pero también dije que no se nos caería el cielo si votábamos por salirnos (de la Unión Europea)”.

