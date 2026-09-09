El gobierno federal recortó sus proyecciones de crecimiento económico para 2026 y 2027, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica del próximo año que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó al Congreso de la Unión.

La dependencia calcula que la economía, medida con el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá entre 1% y 2% en 2026, puntualmente 1.5%, abajo del rango de 1.8% a 2.8% que estimó en abril, en los PreCriterios 2027.

También prevé que el PIB marchará entre 1.5% a 2.5% en 2027, puntualmente 2%, inferior al intervalo proyectado previamente de 1.9% a 2.9%.

Hacienda considera que la economía estará apoyada el siguiente año por el dinamismo del consumo y el fortalecimiento de la inversión pública y privada, y por una mayor contribución del sector externo, en un entorno de mayor certidumbre comercial y condiciones financieras más favorables.

El crecimiento proyectado para 2026 está en línea con la estimación del Banco de México, pero es ligeramente superior al de los analistas del sector privado, de 1.3%.

Para 2027, el escenario es más optimista que el planteado por los especialistas encuestados por el Banco de México, de 1.8%.

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Una consolidación más lenta

La SHCP también calcula que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda, representará 54% del PIB en 2026 y 55% en 2027, esta última es la misma tasa que pronosticó en abril.

Los Criterios incluyen una proyección de mediano plazo de las principales variables económicas en el que el SHRFSP seguirá creciendo todos los años hasta llegar a 56.5% del PIB en 2031 para mantenerse así en 2032.

“Los supuestos oficiales de crecimiento son más creíbles, pero muestran una consolidación fiscal más lenta”, consideró la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

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El gobierno prevé un déficit amplio de 4.1% del PIB en 2026 y de 3.9% en 2027. Este último es superior al 3.5% proyectado en los PreCriterios y también está por encima del 2.5% sugerido por el Fondo Monetario Internacional.

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