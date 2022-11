Jeff Bezos donará en vida la mayor parte de su fortuna a causas filantrópicas

Nueva York.- El fundador de Amazon, Jeff Bezos, aseguró al canal estadounidense CNN que planea donar la mayor parte de su patrimonio de 124 mil millones de dólares a lo largo de su vida para combatir la crisis climática y a combatir las profundas divisiones sociales y políticas en el mundo.

Esta es la primera vez que el empresario hace esta afirmación, aunque no ha dado detalles sobre cómo planea emplear su fortuna en pos de los objetivos que se ha marcado.

Bezos, considerada la cuarta persona más rica del mundo según la revista Forbes, ha empleado hasta la fecha 10 mil millones de dólares en los últimos diez años a su fundación para la protección del medioambiente, lo que supone aproximadamente el 8 % de su capital actual.

En la entrevista con CNN apuntó que el trabajo filantrópico necesita mucho esfuerzo y aseguró: "Hay un montón de formas en las que creo que también se pueden hacer cosas ineficaces, así que hay que pensarlo con cuidado y hay que tener gente brillante en el equipo".

Ante la situación económica actual, con numerosos analistas advirtiendo sobre la posibilidad de una recesión a corto o medio plazo, Bezos recomendó a los pequeños negocios y a las personas en general que eviten en estos momentos tomar riesgos y que si tienen pensado realizar una gran compra, que esperen un poco.

"La economía ahora no parece que esté muy bien, las cosas se están ralentizando, estamos viendo despidos en muchísimos sectores, la probabilidad dice que si no estamos ahora en una recesión estaremos muy pronto así que mi recomendación a los pequeños negocios es que no tomen riesgos ahora", dijo.



