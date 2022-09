Industria automotriz, sin rastro de empresa de litio

Representantes de la industria automotriz comentaron que, de momento, no han recibido información por parte del gobierno federal sobre la empresa estatal de litio, ni de la fabricación de baterías eléctricas en el país.

El gobierno federal recientemente creó el organismo público descentralizado llamado Litio para México y adelantó que el mineral serviría para que la industria automotriz fabrique baterías para autos eléctricos.

Alberto Bustamante, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), dijo que la industria automotriz está en espera de que el gobierno les haga una presentación formal sobre cuáles son los alcances de Litio para México.

“La intención es que el gobierno nos realice una presentación sobre los alcances, puntos y en qué consiste esta empresa. Cuál es el objetivo del gobierno hacia una coinversión que pretende realizar en materia del litio y de su explotación. Así como de aquellas inversiones que deriven de la explotación de este mineral”, explicó Bustamante.

En la tercera semana de octubre, el Comité de Equipo Original de INA se reunirá con autoridades de gobierno para tratar el tema de Litio para México, pero consideran que será un proceso largo, pues después de esta reunión se empezará a platicar con los fabricantes de automóviles y de autopartes las oportunidades de inversión en este proyecto.

Por su parte, Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo que hay interés de la industria en el tema de la explotación del litio, pero al igual que en la fabricación de semiconductores, tomará tiempo.

“La empresa Litio para México se acaba de constituir, todavía no inicia operaciones está en proceso. Entonces, no esperamos un resultado inmediato. No sólo la cadena de proveedores sino los fabricantes estamos participando en diferentes grupos de trabajo rumbo a la electromovilidad pues nuestro interés es común”.

En relación al reciente anuncio del canciller Marcelo Ebrard sobre la fabricación de baterías para autos eléctricos en el país para el siguiente mes, el director general de AMIA dijo que “le sorprendería que en un mes se resuelva una decisión tan relevante”.

INA destacó que, de enero a septiembre, el precio del litio se incrementó 31%, mientras que el aluminio bajó 25%.

Actualmente, China es el principal proveedor mundial de litio para la fabricación de baterías para automóviles eléctricos.

Producción

En agosto, se fabricaron 316 mil 815 vehículos en el país, 31% más que en el mismo mes de 2021, según cifras del Inegi. Al mismo tiempo se exportaron 248 mil 704 unidades, 17% más que en agosto del año pasado.

AMIA destacó que la producción se ha ido estabilizando, sin embargo, aún está 8% por debajo de los niveles de 2019, antes de la pandemia.

En cuanto a la producción acumulada de enero a agosto, todavía está 15% por debajo del mismo periodo de 2019, el equivalente a la fabricación de 405 mil 735 vehículos menos.