Confusión y fallas; así se vivió el regreso a clases a distancia por Covid-19

Ante la pandemia mundial por el Covid-19, en México se tomó la decisión de iniciar el ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los horarios y canales de televisión donde será transmitida la programación de Aprende en Casa II.

EL UNIVERSAL buscó testimonios que reflejan el complejo regreso a clases, un inicio no tan exitoso.



El regreso a clases los separó



Mitzi Victoria Gómez, mamá de Derek Nicolás de 6 años de edad, se une de una manera diferente al inicio del ciclo escolar 2020-2021, que ahora cuenta con una nueva modalidad de estudio debido a la pandemia mundial por Covid-19.



Derek fue inscrito por sus papás a una escuela particular para cursar su primer año de primaria que será de manera virtual, y para esto sus padres tuvieron que hacer un gran sacrificio, pues los dos trabajan; Derek tendrá que vivir con su abuelito entre semana para que Mitzi y su esposo Israel laboren.



El inicio de clases de Derek no tuvo éxito por una confusión que hubo entre saber si las clases eran por Zoom o por Facebook. “Tratamos de explicarle al abuelito cómo bajar la aplicación, fue muy complicado, un día perdido para mi hijo”.



Mitzi e Israel vivieron de otra manera el regreso a clases, ellos no pudieron compartir el inicio del primer año de primaria del pequeño Derek, pues tomaron la decisión de llevarlo a casa de su abuelito e inscribirlo a un colegio particular.



El abuelito de Derek, quien es maestro, será el encargado de cuidarlo y tomar las clases en línea. Entre semana no verá a sus padres, pues la distancia es de casi dos horas; “es un desgaste para él (Derek), optamos por inscribirlo a una escuela privada por la situación que estamos pasando”.



“Me gustaría estar más tiempo con mi hijo y que mi empresa me apoyara en esta parte. En mi empresa es mucha la carga de trabajo. Quiero darle lo mejor a mi hijo y pues tengo que aguantar, ” declaró Mitzi.



Mamá, maestra y ama de casa



Ana Laura Ramírez es el reflejo de miles de madres que hoy, junto con sus hijos, empezaron clases en línea o por medio de las televisoras que se unieron para transmitir las clases.



Ana Laura vive en Mérida con su esposo y sus dos hijos, Aitana y Arath, en entrevista con EL UNIVERSAL contó que está “muy molesta” porque para ella y su hija Aitana, que cursa el 6to año de primaria les fue complicado sintonizar los canales para tomar clases, “fue un día perdido”.



“Yo como tengo cable (Dish), va a retransmitir de las 22:30 a las 24:00. Entonces lo que tiene que hacer mi esposo ahora es comprar una antena para tener canales de tv abierta, y que Aitana pueda tomar clases de 9:30 a 12:00”.



Para Ana Laura es complicado tener que realizar sus labores y al mismo tiempo estar al pendiente de lo que Aitana realiza en las clases por TV; también tiene que estar al pendiente de su hijo de 17 años que de igual manera empezó clases en línea.

La mamá de Aitana declaró que tendrá que hacer un gasto extra: "Voy a tener que pagar clases particulares para mi hija; el siguiente año hará examen para ingresar a la secundaria y con las clases virtuales no estará bien preparada".

Fallas en Zoom

Leopoldo, hijo de María González, va en sexto de primaria en escuela privada y pasó de los nervios al estrés igual que su mamá, al no poder ingresar a la plataforma de Zoom por la que darían clases.



Madre e hijo hicieron varios intentos por acceder, sin lograrlo, pero 15 minutos después recibieron un mensaje de la maestra pidiendo paciencia, porque había problemas con Zoom; nadie pudo entrar a la hora indicada.

Pasó una hora y nada. Ya eran las 9 de la mañana pero María tenía que empezar a trabajar, mientras enviaba y leía correos pidió a su hijo insistir en Zoom hasta poder entrar a clases.

Dos horas después lo lograron, se conectaron a la plataforma que contrató la escuela para dar clases y evitar que, como en el ciclo escolar pasado, se interrumpieran cada 40 minutos.



María se enteró que el problema de acceso a las plataformas por las que se dio educación a distancia se registró en varias escuelas y no fue única de Zoom, porque al hijo de su amiga Carmen, que ya va en secundaria, utilizó Google Meet y tuvo problemas para entrar, pero solamente le tomó 45 minutos la falla.



Salir por cuestión de trabajo implica que mi hija no tome clase

Ana Sofia cursa kinder II en una escuela privada, sus clases serán por Zoom y serán de 40 min diarios.

Ana Odette Valle Manrique, mamá de Sofia, nos cuenta que el primer día de clases que será de manera virtual “fue tranquilo”.

“Las clases en línea no me gustan, Sofia no pone atención. La clase de Zoom es más interactiva”.

Ana Odette platicó para EL UNIVERSAL que si tiene que salir a la oficina a hacer algún pendiente u otra cosa “Sofia no toma clase”.

vcr