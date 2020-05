IFT, ¿en la mira de AMLO?

¿Creo que se llama... Ifetel o algo así, no? Así se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que encabeza Adolfo Cuevas. El viernes pasado, López Obrador subrayó que el regulador cuesta mil millones de pesos al país y que tiene gran cantidad de investigadores, asesores y entre 40 y 50 direcciones. Sin embargo, no fue la primera ocasión en que, de pronto, el Ejecutivo habla del IFT. Anteriormente, aseguró que los comisionados del instituto eran designados por las empresas del sector. Y es que cuando el Presidente pidió que todos se bajaran el sueldo, el IFT logró mantener los ingresos de los comisionados y miembros del regulador. Parece ser que al Ejecutivo no le gustan los organismos autónomos, nos dicen, pues afirma que “se pusieron de moda” en el sexenio anterior.

Seguros: la hora de la verdad

Nos cuentan que se acerca un momento complicado para las aseguradoras y la atención que deberán brindar a sus clientes que tengan seguro de gastos médicos mayores, ante la saturación creciente en hospitales privados que atienden a enfermos de Covid-19. Nos explican que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de Sofía Belmar, mantiene estrecha comunicación con los hospitales privados sobre la disponibilidad de camas para asegurados; sin embargo, el organismo ha reconocido el reto que representará la saturación. El número de casos de pacientes con seguro crece fuertemente en los registros de la AMIS, por lo que los próximos días significan un reto importante para las aseguradoras, donde el costo promedio por caso en hospitales privados es de más de 370 mil pesos.

OCDE pospone reunión anual

Dadas las circunstancias por la pandemia del Covid-19, nos cuentan que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tiene como secretario general al mexicano José Ángel Gurría, pospuso la celebración de la tradicional Semana de la OCDE. Nos recuerdan que en mayo de cada año se realiza en Paris, Francia, sede del organismo, la Reunión Anual del Consejo a nivel ministerial y el Foro de la OCDE. En 2020 estaba programada para finales del presente mes. Nos cuentan que es la reunión más importante en Europa, en la cual Gurría es el anfitrión y da la bienvenida a 5 mil participantes de todo el mundo. Nos comentan que desde el 16 de marzo la OCDE cerró sus puertas a visitantes y se implementó el teletrabajo.