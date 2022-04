Hacienda prevé que Crédito Real no pondrá en riesgo a sector financiero

La sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom), Crédito Real, no representa un riesgo para la estabilidad financiera, aseguró la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Explicó que no es una institución sistémicamente importante a nivel local, a pesar de que es una de las sociedades más grandes de México.



Por esa razón, la dependencia garantizó que no se considera que el default en que cayó la institución, implique riesgos para la estabilidad o funcionamiento del sistema financiero mexicano, ni se anticipa un efecto de cascada para otras instituciones.

Lee también: Hacienda enmienda “error”, devuelve subsidio a frontera norte; deja fuera a Tijuana



“No debe haber contagio hacia otros participantes que tienen buen desempeño en el sector de las Sofomes”, afirmó en un comunicado de prensa.



Enfatizó que en la SHCP, están obligados a distinguir entre empresas responsables, con un buen manejo y sana situación financiera, para evitar generalizaciones que afectan injustamente a entidades sanas, con buen desempeño y manejo responsable.



Informó que las autoridades financieras mexicanas se encuentran monitoreando muy de cerca la evolución de la situación financiera y proceso legal de Crédito Real.

Lee también: Ahora, Hacienda también devuelve subsidio a gasolinas de frontera sur



Se busca, añadió, garantizar que se atiendan las disposiciones de ley y se protejan los derechos de los usuarios de sus servicios financieros.

Situación desfavorable

Hacienda refirió que desde marzo del presente año, Crédito Real anunció que se encuentra reestructurando su cartera y está valorando la posibilidad acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos que permite establecer un período de negociación de los términos de la liquidación de una empresa, incluyendo la reorganización de sus activos y pago de deudas.

Advirtió que la posición financiera de Crédito Real es desfavorable, ya que en lo que va de 2022, sus títulos accionarios acumulan una caída de 82%.

Lee también: ¡Cuidado! Profeco advierte por estafa en venta de paquetes turísticos por Facebook o Instagram

Para 2022, Crédito Real tiene vencimientos de deuda que suman 14 mil 639 millones de pesos, de los cuales 52% corresponde a líneas de crédito revolvente.

Recordó que Crédito Real es una Sofom, dedicada a otorgar créditos a población de bajos ingresos y créditos de nómina, conocidas en el medio financiero como nomineras.

Estableció que si bien ese tipo de instituciones no requiere autorización de la SHCP para operar, está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de operaciones ilícitas, y de la Condusef en cuestiones de Prevención de Lavado de Dinero.

​​​​​​​Lee también: Gobierno recula, pero aún no publica acuerdo para regresar subsidio a gasolinas en frontera norte



Mencionó que en el cuarto trimestre de 2021, Crédito Real reportó una pérdida neta de 359.4 millones de pesos. En febrero de 2022, Crédito Real incumplió el pago de un bono de 170 millones de Francos Suizos.

aosr