Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) obtuvo una utilidad neta de 2 mil 814.4 millones de pesos en el primer trimestre, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior, el equivalente a 650.2 millones de pesos más en ganancias.

Los aeropuertos de GAP con el mayor tráfico de pasajeros fueron el de Guadalajara con 4.5 millones de viajeros, para un crecimiento de 8.8% respecto al primer trimestre de 2024.

Le sigue el aeropuerto de Tijuana con 3 millones de pasajeros y un crecimiento de 4.6%; Puerto Vallarta con 2.1 millones de pasajeros y un crecimiento de 0.4%; y Los Cabos con 2 millones de pasajeros y un crecimiento de 0.3%.

La suma de ingresos por servicios aeronáuticos y no aeronáuticos aumentó un 26% para ubicarse en mil 736.5 millones de pesos.

Aumentan ingresos de aeropuertos por la TUA

Los ingresos en los aeropuertos de México aumentaron 874.9 millones o 21%, debido al incremento de la TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) por 776.3 millones de pesos o 18.6%, debido al aumento en las tarifas aeroportuarias aprobadas por el nuevo periodo de 2025-2029 aplicables a partir del mes de marzo 2025, a la depreciación del peso frente al dólar en 20.2%, y al incremento del tráfico de pasajeros en un 5.4%.

Mientras que los ingresos de los negocios operados directamente por la compañía crecieron en 513.4 millones de pesos o 105%, impulsados principalmente por la consolidación de los ingresos del negocio de carga y almacén fiscal.

Negocios al alza en aeropuertos de México

Por su parte, los ingresos de los negocios operados por terceros aumentaron en 121.4 millones o 13.3%, debido a la apertura de nuevos espacios comerciales y a la renegociación de los contratos.

Entre las líneas de negocio con mayor crecimiento destacan alimentos y bebidas, tiendas libres de impuestos o duty free, tiempos compartidos, locales comerciales, y otros ingresos comerciales, que en conjunto aumentaron 104.8 millones de pesos o 17.4%

Durante el trimestre, GAP realizó la emisión de certificados bursátiles de largo plazo por 6 mil millones de pesos, para el refinanciamiento de deuda e inversiones de capital.

También refinanció su línea de crédito con Banamex por 40 millones de dólares por un periodo adicional de seis meses, además, extendió la fecha de vencimiento de su línea de crédito por 60 millones de dólares con The Bank of Nova Scotia y The Bank of Nova Scotia Jamaica Limited hasta el 4 de octubre de 2029.

