Entérate: ¿cómo cuidar tus finanzas en tiempos de pandemia?

La crisis económica actual y la que se espera después de la pandemia de Covid-19, además de sus implicaciones como el desempleo o disminución de ingresos, podrían agravar nuestra situación financiera a pesar de la reactivación de la economía, sobre todo si no contamos con una correcta educación y planeación de nuestras finanzas.

Juan Carlos Flores, director general de Doopla.mx, expresó que “si algo nos ha enseñado el Covid-19 es de la importancia de contar con un fondo de emergencia, pues nunca se sabe cuándo impactará algún evento en la economía familiar, desde un despido, el nacimiento de un nuevo integrante, hasta una emergencia sanitaria como la actual. También comentó que lo mejor sería analizar todas las opciones existentes y "elegir la que más se adapte a tu perfil".

Por ello, la plataforma de financiamiento colectivo enlistó una serie de recomendaciones a considerar para aquellos que hayan tenido afectaciones económicas por la contingencia:

* Haz un autoanálisis: Analiza tu situación actual, incluyendo deudas, gastos fijos, dinero disponible, así como tu situación laboral, considerando los menores ingresos, desempleo, ingresos volátiles, etcétera.

* Crea un presupuesto: Si ya contabas con uno, será necesario reajustarlo de acuerdo con tus necesidades básicas y prioritarias. Esto puede hacerse recortando servicios que ya no utilices o que no son indispensables (como las plataformas de streaming o apps de comida). Lo más importante es que lo elabores a largo plazo, pues no sabemos exactamente cuánto durará la pandemia.

* Comunicación: Es importante informar a todos los miembros de la familia lo que se determine y entre todos acordar las nuevas condiciones económicas.

* Inversión: La inversión siempre es una buena opción, así que si cuentas con alguna cantidad sobrante, inviértelo para acrecentar tus ingresos a largo plazo. En caso de que ya lo hayas hecho, no olvides vigilar tus inversiones para detectar o prever posibles oportunidades. No hay que olvidar ser disciplinados.

* Préstamo: Si consideras que la mejor opción es solicitar un crédito, recuerda que contar con un buen historial será la clave. No olvides siempre comparar y revisar las tasas de interés, comisiones y las condiciones que cada entidad financiera te ofrezca para evitar pagar más por la misma suma de dinero.

