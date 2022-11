En El Buen Fin, los errores se pagan: Profeco

El comercio organizado capacita a directivos de empresas para que emitan publicidad clara durante El Buen Fin 2022, campaña de promociones y ofertas a realizarse del 18 al 21 de noviembre.

Lo anterior pues, de no hacerlo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no dudará en aplicar la ley, la cual manda que las ofertas deben cumplirse como se establezca en la etiqueta o promoción, aseguró el titular de la dependencia, Ricardo She- ffield Padilla.

En años pasados se registraron casos en los que las tiendas pusieron letreros diciendo que las pantallas costaban 3 pesos, al colocar mal la coma y el punto en el precio, o no especificaron que se limitaba la promoción a cierto número de piezas por persona.

“Hemos insistido en que [los negocios] sean muy claros en las ofertas. Si hay limitación en el número de artículos ofertados, lo tienes que señalar; además, si hay otras condiciones, como entrega tardía o que no es entrega inmediata, se debe señalar”, dijo el procurador durante su participación en una mesa de análisis de EL UNIVERSAL.

Los negocios deben asumir sus errores en materia de etiquetado, recalcó el funcionario.

“No es un tema a debate. Eso está legislado, entonces podrán opinar lo que quieran, pero está en la ley: se debe de cumplir la oferta como está establecida”, afirmó Sheffield Padilla. “Si tú [como comercio] cometiste un error, los errores se pagan”.

El titular de la Profeco también comentó que puede haber tiendas o cadenas de autoservicio que pongan precios ridículos con el fin de que los medios les hagan promoción, porque les sale más barato vender algunas pantallas de televisión en 3 pesos que pagar la publicidad.

En la mesa de análisis también participaron los presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada Shaar, y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), José de Jesús Rodríguez Cárdenas.

Tejada Shaar expuso que se concientiza a las empresas de que las ofertas que se hagan “sean verdaderas”, y esto se da en 99.9% de los comercios.

“Hacemos este llamado a los negocios para que un programa tan noble como El Buen Fin, no se vea contaminado por un error lamentable o por un abuso de un comerciante”, recalcó el representante del comercio organizado del país.

Agregó que se pide a los comerciantes que sus ofertas sean auténticas y, sobre todo, que se cumplan, para evitar que se contamine la campaña en la que participan cientos de miles de comerciantes y consumidores.

A su vez, Rodríguez Cárdenas coincidió en que tanto la Canaco CDMX como la Concanaco capacitan a los negocios que se registran, porque se trata de temas cubiertos por una ley. Si el comerciante se equivocó, “tiene un costo, y eso es claro”, agregó.

“Lo importante es que los capacitamos para que, cuando se trate de una oferta con la que quieran que los consumidores participen, pongan un límite de compra, ya sean cinco o 10 piezas, dependiendo del inventario. Nos queda muy claro que la gente cada vez se capacita más y, por eso, el año pasado hubo solamente 36 quejas”, señaló.