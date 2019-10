Empresas, ávidas por inversiones, opina J.P. Morgan

[email protected]

La firma financiera estadounidense J.P. Morgan informó que los empresarios tienen interés por invertir en México, pero aún esperan mensajes de certeza por parte de la actual administración.

“La necesidad de inversiones privadas parece ser evidente para casi todos en el gobierno. Las empresas no sólo están dispuestas a invertir, sino también ávidas. Falta la claridad y la coherencia del mensaje que fluye del Presidente a los que realmente hacen que las cosas sucedan dentro del gobierno”, dijo la calificadora.

En un resumen sobre la reunión privada que tuvo el banco hace unas semanas con clientes, inversionistas, empresarios y funcionarios del nuevo gobierno, J.P. Morgan dijo que hay sentimientos encontrados sobre la necesidad de que el sector privado acompañe al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la falta de mensajes que incentiven mayor participación del sector privado.

“Nos alienta la buena disposición, pero decepciona la falta de una mejor perspectiva de los mensajes mixtos macro y gubernamentales”, dijo.

De acuerdo con J.P. Morgan, en su reunión fue claro que la mayoría de los funcionarios coincidieron en el hecho de que el gobierno no puede hacerlo solo y que necesitan que el sector privado cumpla sus objetivos de inversión.



“Sin embargo, nos decepcionó el hecho de que esto no repercutió en el sector de energía, que es uno de los más emblemáticos”, añadió. “Un mensaje fue claro: entienden que hubo un cambio de régimen en México [no sólo la administración]. Entienden que esto significa que es un juego nuevo, pero quieren ser claros sobre las reglas de este nuevo juego. La mayoría de los empresarios que escuchamos elogiaron la apertura y el pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador, pero varios resaltaron que ese no era el caso con las capas inferiores, aquellos que aprobaron permisos y/o desbloquearon contratos”, explicó

Así, resaltó que la falta de claridad ha mantenido a raya a los inversionistas, a pocas semanas de que se cumpla el primer año de gobierno de López Obrador.

“Es importante destacar que el Consejo Mexicano de Negocios nos informó que se está trabajando en un Plan Nacional de Infraestructura conjunto entre el sector privado y el gobierno. No tenemos ningún detalle, aparte de que abarcará mil 600 proyectos y que casi 50% estará relacionado con la energía”, añadió J.P. Morgan.

Subrayó que un plan de inversión acreditable y específico que abarque al sector privado será una señal positiva para el mercado.

JP Morgan explicó que en materia política, los oradores en su reunión privada se centraron principalmente en los riesgos de una administración centralizada en la figura presidencial.