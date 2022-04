El magnate y Director Ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció en su cuenta oficial de Twitter que se vendrán "mejoras" para la red social, de la cual se volvió socio mayoritariotras adquirir 9.2% de sus acciones.

Ayer, se anunció que Elon Musk adquirió el 9.2 por ciento de Twitter.

El multimillonario ha sido durante mucho tiempo uno de los usuarios de perfil más alto de Twitter y recientemente encuestó a sus más de 80 millones de seguidores sobre la adhesión de la plataforma a la libertad de expresión.

Musk no ha hablado específicamente sobre algún cambio que pudiera buscar en las reglas de Twitter. Este martes tuiteó que quiere hacer “¡mejoras significativas en Twitter en los próximos meses!”.

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months!

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022