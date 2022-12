Elon Musk, en busca del nuevo CEO de Twitter ¿Quiénes son los posibles candidatos?

Elon Musk, dueño de Twitter y segundo hombre más rico del mundo, está buscando activamente un nuevo CEO para su red social, según han reportado medios estadounidenses, y es que recientemente el magnate publicó una encuesta para decidir si debía renunciar como jefe, donde la mayoría de sus seguidores votaron que sí.

De este modo, han surgido dudas respecto a quiénes serían los candidatos a la dirección general de Twitter, por lo que aquí repasamos las cualidades que el también dueño de Tesla y de SpaceX ha considerado para el nuevo CEO, además de listar a algunos aspirantes al cargo, tal como los recogió hace un par de días CNN Business.

No obstante, está claro que, aunque se elija a un nuevo jefe, Musk mantendría su influencia sobre Twitter, pues ya se deshizo de la antigua junta directiva, apunta el medio citado, de modo que posee la facultad de contratar y despedir a quien se coloque en la cima de la empresa.

No hay un sucesor para Twitter, afirma Elon Musk

En primer lugar, Elon Musk ha explicado que dirigir Twitter, así como encontrar a un reemplazo, conlleva grandes dificultades, al grado de afirmar que no existe un sucesor verdadero.

Por ejemplo, Lex Fridman, informático especialista en inteligencia artificial, se propuso a sí mismo para la tarea el pasado 18 de diciembre —sin pedir un salario a cambio—, y explicó que se enfocaría en la ingeniería y en "incrementar la cantidad de amor en el mundo".

A lo que Musk contestó que: "Debe gustarte mucho el sufrimiento. Un detalle: tienes que invertir los ahorros de toda tu vida en Twitter, que ha sido la vía rápida hacia la bancarrota desde mayo. ¿Aún quieres el trabajo?".



You must like pain a lot. One catch: you have to invest your life savings in Twitter and it has been in the fast lane to bankruptcy since May. Still want the job? — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

En otro tuit, publicado como respuesta al usuario Whole Mars Catalog, Elon Musk dijo que "la cuestión no es encontrar un CEO, sino encontrar a un CEO que pueda mantener vivo a Twitter", lo cual no representaría un problema tan grave, de no ser por otro tuit que escribió después.

"Nadie que pueda mantener vivo a Twitter quiere el trabajo. No hay un sucesor", dijo, como respuesta al youtuber Wall Street Silver.



The question is not finding a CEO, the question is finding a CEO who can keep Twitter alive — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Y luego, el 20 de diciembre, Musk tuiteó: "¡Renunciaré como CEO en cuanto encuentre a alguien tan tonto como para aceptar el trabajo! Después de eso, únicamente me encargaré de los equipos de software y servidores".



I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

¿Quiénes son los posibles candidatos a nuevo CEO de Twitter?

Además de Lex Fridman, otros empresarios de la industria tecnológica han expresado su interés por dirigir la compañía. Entre ellos se encuentra John Legere, antiguo CEO de la telefónica alemana T-Mobile, mientras que incluso el rapero Snoop Dogg lanzó una encuesta para que sus fans dijeran si debería ser jefe de Twitter.



Should I run Twitter ? — Snoop Dogg (@SnoopDogg) December 19, 2022

Sin embargo, existen varias personas que sí estarían calificadas para dirigir la compañía, según apunta el portal de CNN. Por ejemplo, está Mike Schroepfer, quien fue director de tecnologías en Meta hasta marzo de 2022, así como Sheryl Sandberg, quien fungió como directora ejecutiva de Facebook hasta agosto.

Por otro lado, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, amigo de Elon Musk y actual director de la financiera Block, ha manifestado en el pasado que no volvería a tomar el mando de Twitter: "Nunca volveré a ser CEO", publicó en mayo.



nah I'll never be CEO again — jack (@jack) May 11, 2022

Se ha considerado asimismo a Jason Calacanis, inversor conocido por financiar empresas emergentes —tales como Uber, cuando apenas iniciaba—, ya que en abril, poco después de que Musk se ofreciera a comprar la plataforma de microblogueo, había tuiteado: "Ser CEO de Twitter es mi trabajo soñado".

David Sacks fue, junto a Elon Musk, uno de los fundadores de la plataforma de pagos digitales PayPal, además de que fundó y se encargó de Yammer —un servicio de red social empresarial— hasta venderla a Microsoft, por lo que también se le ha contemplado como posible CEO de Twitter.

Mientras que Sriram Krishnan sería "la opción más obvia", señala CNN, ya que posee experiencia directa en Twitter, al haberse encargado de los equipos que desarrollan las funciones de búsqueda y la cronología de inicio, además de que también ha dirigido equipos en empresas como Facebook.

Adicionalmente, algunos usuarios han especulado que el nuevo CEO podría ser Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, quien durante el fin de semana fue captado junto a Elon Musk mientras veían la final de Qatar 2022.

