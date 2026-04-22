Tras reunirse anoche con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, representantes del sector gasolinero aseguraron que el acuerdo voluntario seguirá para que el precio del diesel no se ofrezca en más de 28 pesos por litro.

Además, señalaron que continuarán haciendo esfuerzos para recortar el precio al público hacia el martes de la siguiente semana, cuando se llevará a cabo una nueva reunión con la Mandataria.

Gasolineros mencionaron que Sheinbaum les recordó que a ella la eligieron para cuidar la economía del pueblo, y que el gobierno está apoyando la contención de precios con 5 mil millones de pesos vía estímulos al IEPS.

A la salida de la reunión, Mauricio González Puente, director general de Grupo Valores ABC, reiteró que seguirán apoyando a la Presidenta, y que estarán haciendo esfuerzos en los siguientes días para bajar el precio conforme al pacto voluntario. Asimismo, descartó desabasto de combustibles.

Previo a la reunión con Sheinbaum, el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Enrique Félix Robelo, señaló que mantener el acuerdo para que el precio del diesel no rebase 28 pesos por litro ha sido muy difícil por los altos costos regulatorios y de logística.

Durante su participación en un panel organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), recordó la importancia de considerar la viabilidad financiera de las empresas del sector en ese tipo de convenios.

También mencionó que desde el año pasado se ha trabajado con la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener) respecto al precio de la gasolina regular, para el cual existe otro acuerdo voluntario para que no se venda en más de 24 pesos por litro.

Por separado, la agencia PetroIntelligence opinó que para la mayoría de los gasolineros es imposible vender el litro de diesel en menos de 28 pesos por litro, pues sus inventarios costaron más.

Es normal que el precio objetivo no se haya cumplido por la velocidad de traspaso y los márgenes estrechos, explicó el director de la empresa, Alejandro Montúfar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.