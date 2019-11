Qué es y cómo funciona el networking del corazón 

Considerado Best Seller, Cipri Quintas, aborda en su reciente publicación el concepto Networking de Corazón, una técnica que se basa en crear vínculos desde el interés sincero, lejos del planteamiento tradicional que maneja el marketing.

El autor de diversos textos expresa, la pregunta más importante es “en qué te puedo ayudar, cómo sumo con todas mis relaciones valor a tu proyecto. En vez de ser foco que deslumbra, ser un foco que alumbra. El ser amigo y apoyar a los que comienzan una empresa no cotiza en bolsa pero la rentabilidad es inmensa en el networking con corazón”.

Estas palabras de Cipri Quintas proyectan un espíritu que ha hecho de su vida un acto de solidaridad permanente. Esa es la razón de que a un año y medio de debutar como autor, “El libro del networking”, haya alcanzado doce ediciones y ahora llegue a México con el escritor de la mano para explicar qué es y cómo funciona en el networking del corazón.

El empresario de origen español que comenzó su carrera a los 20 años de edad y que ahora es una referencia obligada cuando se habla de startups, explica que “al final el networking del corazón, que es el método que yo practico, es acompañar a un empresario de verdad, ser honesto con lo que le dices, mirar a las personas a los ojos, pronunciar palabras que sumen, escuchar a los demás, relacionarlos con personas que sabes apoyadoras.

El autor del libro que ya circula en México en la cadena de librerías más extensa del país, explica así su actitud afable: "Utilizar los abrazos es una herramienta maravillosa para llegar a las personas en el networking. Es una forma de relacionarse para crecer en el trabajo, para hacer negocios. Yo creo que si en vez de estar en el deber y el haber estás en el haber que puedo hacer por ti, haber en que te puedo sumar haber en que te puedo ayudar en vez de ser foco que deslumbra, ser un foco que alumbra, la vida te va a ir bien”.

Cipri Quintas señala “a veces me sorprendo de que mi primer libro se haya convertido en un best seller. Le dicté a la computadora mis experiencias, edité lo dictado, armé el libro y ya está, doce ediciones. “Vivimos en un mundo que todo pasa de moda enseguida, pero lo que no va a pasar nunca de moda es la empatía, ponerte en el lugar de otro; lo que no va a pasar nunca de moda son los sentimientos, un abrazo, ocuparte de los demás”.