México, fuera de los 82 países con programas de apoyo fiscal por Covid

Desde que comenzó el gran confinamiento y ahora la reapertura de la economía mundial, nuestro país no formó parte de los 82 que establecieron programas de apoyo para sortear el distanciamiento social, destacó la organización México Evalúa.



“Tenemos un registro de 82 naciones que están financiando programas para prevenir el desempleo o para los que ya perdieron su trabajo, dando un ingreso o un acuerdo con las empresas para un subsidio”, dijo la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas, Mariana Campos.



Durante un seminario virtual, señaló que los programas se implementaron en varios países de distinto nivel de desarrollo, pero México brilló por su ausencia.



En tanto, otros están aplicando nuevos esquemas de contratación laboral, es decir, han tenido que adecuarlos para lograr un arreglo ante la incertidumbre y evitar el despido y desempleo.

Lea también: Cuarentena sin apoyos fiscales, no servirá de nada: IMEF



Refirió que, como parte de dichos programas de apoyo, identificaron que en 70 países fueron diseñados para aligerar la carga fiscal como impuestos a la nómina, cuotas a la seguridad social y el IVA.



Señaló que en la India se encontró una propuesta para tomar los fondos de ahorro de retiro para que los trabajadores pudieran hacer frente a la emergencia sanitaria, iniciativa similar a la que está impulsando aquí el partido Morena.



“Se está considerando que la gente tome dinero de su Afore, pero no todos los trabajadores cuentan con este ahorro porque muchos están en la economía informal”, ponderó.



Al hablar sobre la pandemia y su impacto en las finanzas públicas, Campos lamentó que México no se haya unido al concierto de apoyo como lo hicieron varias naciones para una recuperación más sostenida.

Lea también: Banxico pide medidas fiscales para apoyar a familias y negocios afectados por Covid-19



En su opinión, en estas circunstancias, se justificaría tomar deuda para dichos fines, lo que podría ser a través de la Línea de Crédito Flexible que tiene abierta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que está generando un costo sin usarla.



Mariana Campos consideró que contratar deuda para inyectar recursos a la economía es importante, porque con alrededor de 3.5 y hasta 4 puntos del producto interno bruto (PIB), podría hacer gran diferencia.



“Se puede aportar un ingreso a las personas desempleadas y a las empresas para que la recuperación económica no sea larga, lo que le conviene al propio gobierno porque se trata de contribuyentes que cumplirán con el pago de sus impuestos”, estableció.



Afirmó que México se quedó rezagado porque los efectos económicos de la pandemia ya los estamos pagando.



“Estamos un poco tarde porque la parte económica ya pegó, tenemos desempleo y hay empresas que ya cerraron, o poco solventes”, matizó.

cev/rcr