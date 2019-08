Inflación en segunda quincena de agosto mejorará: Jonathan Heath

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, dijo que en la segunda quincena de agosto, la inflación mejorará, con lo cual podría darse un relajamiento de la política monetaria, sin que se mueva a los extremos.



“Hay que esperar la inflación en la segunda quincena de agosto, porque yo creo que vamos a ver noticias todavía mejores”, estimó.



Durante su participación en el Seminario sobre el 25 aniversario de Banxico organizado por la UNAM, dijo que la inflación se podría colocar a finales de agosto en alrededor de 3.1% y 3.2%.



Con ello, destacó que la inflación general se colocaría muy cerca de la meta del banco central de 3 por ciento .



Sin embargo, consideró como importante asegurar que la parte de la inflación subyacente esté más cerca del objetivo.



En ese contexto, dijo -a título personal- que podría verse más adelante una postura menos restrictiva de la política monetaria, aunque no se refirió puntualmente al inicio de un ciclo de relajación.



“Mi opinión muy personal, ahora sí tenemos la oportunidad de empezar a relajar la posición monetaria; no pienso que estemos hablando de abandonar una postura restrictiva”, estableció.



Dijo que más bien hacerla menos restrictiva para no “irse a los extremos”.



“Estamos entrando a una fase, puede ser muy pronto o depende de lo que pase en estos meses, va a depender de muchas variables, más adelante empezar a relajar”, matizó.

vcr