Economía cayó 1.2% en el primer trimestre de 2020, tasa menor al 1.6% estimado inicialmente

Durante el primer trimestre del año, la economía mexicana cayó 1.2% respecto al trimestre inmediato anterior, tasa ligeramente inferior a la contracción de 1.6% estimada inicialmente por el Inegi. Pese a lo anterior, sigue siendo la caída más fuerte desde el segundo trimestre de 2009



Al dar a conocer los resultados del Producto Interno Bruto (PIB), el Inegi, ajustó los datos de trimestres anteriores, con lo que la economía acumula cuatro trimestres consecutivos a la baja y no cinco como se tenía con las cifras anteriores.



Lo anterior no elimina el hecho de que la economía mexicana haya entrado en recesión desde mediados del año pasado, con retrocesos más profundos a los reportados con cifras preliminares, en especial el del cuarto trimestre del año pasado cuando la economía se contrajo -0.6% y no -0.1% respecto al periodo inmediato anterior.

Por componentes, el PIB de las actividades industriales descendió 1.2% y el de las relacionadas con los servicios -0.9%, en tanto que el de las agropecuarias aumentó 1.7% en el trimestre enero-marzo del año actual frente al trimestre previo.



En su comparación anual, el Producto Interno Bruto tuvo un retroceso real de 2.2% en el primer trimestre de este año. Por grandes grupos de actividades económicas, el PIB de la industria se redujo 3.5% y el de los servicios -1.2%, mientras que el de las actividades agropecuarias avanzó 1.1% en igual periodo



Producto del impacto de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, se espera que la economía mexicana reporte su mayor caída durante el segundo y tercer trimestre de 2020, por lo que el PIB en todo el año podría registrar un desplome de hasta dos dígitos.

Actividad económica en marzo



Asimismo, el Inegi informó que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró una disminución de 1.3% en términos reales en el tercer mes del presente año respecto al mes previo, su caída más fuerte desde enero de 2009.



Por grandes grupos de actividades, las industriales descendieron 3.4% y las relacionadas con los servicios cayeron 1.3%; en cambio, las agropecuarias crecieron 11.1% durante marzo de 2020 frente al mes precedente.

En términos anuales, el IGAE registró una reducción real de 2.6% en el mes de referencia. Por grandes grupos de actividades, las industriales retrocedieron 4.9% y los servicios lo hicieron en -2%, mientras que las agropecuarias aumentaron 8.4% con relación a igual mes de 2019.



