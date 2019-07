Consulta aquí el Plan de Negocios de Pemex

El lunes 15 de julio fue aprobado el Plan de Negocios 2019-2024 de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este esquema abre la posibilidad de crear alrededor de 284 mil 551 nuevos empleos, directos e indirectos, tan sólo en el rubro de exploración y explotación de campos petroleros en los próximos seis años.

Según explica el presidente Andrés Manuel López Obrador, el plan consiste en invertir en los primeros tres años de la actual administración, así como una reforma para disminuirle la carga fiscal. Para el mandatario, el rescate consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros tres años con reducción de impuestos, y que en los últimos tres años del sexenio, ya con excedentes y mayor producción, la petrolera contribuya al desarrollo de México.

A su vez, el plan también ha tenido visiones críticas. Según Citi Research, el plan de negocios no se tradujo en nuevas ideas y tiene montos decepcionantes. "Mucho ruido y pocas nueces", dijo. "La larga espera no se tradujo en nuevas acciones o ideas", agrega, al explicar que la estrategia no resuelve los principales problemas estructurales de la empresa.

EL UNIVERSAL comparte aquí el PDF completo del Plan de Negocios de Pemex para ser consultado a profundidad...

PRESIONA AQUÍ PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO