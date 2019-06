Baja Citibanamex expectativas de crecimiento económico de 1.2% a 0.9% para 2019

Ciudad de México.- Grupo Financiero CitiBanamex revisó a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB de México para 2019, por cuarta vez desde noviembre de 2018, desde 1.2% a 0.9%. Asimismo modificó el crecimiento del PIB estimado para 2020 a 1.5% desde 1.7%.



Por otra parte, el grupo dio a conocer los resultados más recientes de su encuesta de expectativas realizada entre las principales instituciones financieras del país, en el que también el crecimiento económico promedio previsto para 2019 bajo de 1.3% a 1.2%. En tanto que para 2020, la mediana de las expectativas de crecimiento del PIB también disminuyó; ahora se ubica en 1.7% desde 1.8% hace dos semanas.



Ahora CitiBanamex ve un tipo de cambio más volátil que cerraría 2019 y 2020 en 19.8 y 20.3 pesos por dólar, respectivamente, contra 19.6 y 19.9 pesos por dólar en su estimación previa. Continúan esperando una inflación de 3.8% y la tasa de referencia en 7.75% al cierre de 2019.



Desde la última revisión a su marco macroeconómico el 15 de mayo pasado, el grupo financiero advierte que México se ha visto afectado por una serie de noticias negativas, incluyendo las amenazas arancelarias del Presidente Trump y acciones crediticias negativas por parte de Fitch y Moody’s al soberano y a otras entidades mexicanas.



Asimismo, los flujos de datos siguen mostrando un sesgo preocupante a la baja: el gasto público durante enero-abril fue 6% menor al programado en el presupuesto (un rezago de alrededor de 110 mil millones de pesos), en buena medida por cifras bajas de inversión pública; además, continúa la desaceleración en la creación de empleos formales, con los registros en el IMSS creciendo a una tasa anual de 2.4% en mayo, la más baja desde marzo de 2010.



En su análisis, CitiBanamex destaca que la potencial ventaja de eventos como la ratificación del T-MEC ahora se ve contrarrestada por una política comercial que se vuelve, en general, más incierta.

En su opinión, independientemente del resultado que se daría a conocer a más tardar el 10 de junio sobre la amenaza de Trump de imponer un arancel del 5% a todas las importaciones de México, el uso de instrumentos de política comercial para conseguir otros objetivos en la compleja agenda bilateral marcó una diferencia.



Aun cuando los aranceles no parecen ser una amenaza inminente, ahora es claro que podrían invocarse otra vez en el futuro, lo que representa tiempos más inciertos hacia adelante para la economía mexicana.



Algunos indicadores macrofinancieros ya parecen haber incorporado este riesgo. Por lo tanto, aunque la aprobación del T-MEC por parte del Senado mexicano es bienvenida, el grupo financiero ya no ve esto, ni su potencial ratificación por los legisladores en Estados Unidos y Canadá, como una garantía “anti-balas” de que es la última vez que escuchamos de amenazas arancelarias en Norteamérica.



El hecho de que no haya entera confianza en las reglas del juego en el frente comercial no ayuda dada las ya debilitadas perspectivas de la inversión. Al respecto, CitiBanamex ajustó significativamente a la baja su previsión de crecimiento de la inversión privada, desde un 0.2% a -0.7% para 2019, y de 0.8% a 0.5% para 2020.