El mercado de oficinas inicia el año con un inventario de 17.8 millones de metros cuadrados en el país, 300 mil metros cuadrados más en comparación con enero de 2025, mostró un reporte del portal inmobiliario Solili.

Además, en el primer mes del año no se reportaron entregas de nuevos edificios en los principales mercados corporativos del país.

Sin embargo, el mercado mostró un comportamiento positivo durante enero, al registrar una demanda superior a 80 mil metros cuadrados, cifra que duplica el total observado en enero de 2025.

La distribución de la demanda se concentró en la Ciudad de México, que captó 48% de la ocupación, seguida de Tijuana, con 16%; Monterrey, 14%, y Puebla, 13%.

“El mercado de oficinas inicia el año mostrando un comportamiento estable, con una demanda que se mantiene dinámica y un ritmo mesurado en inversiones en nuevos desarrollos”, indicó Solili.

“La ocupación refleja un entorno equilibrado con una oferta corporativa diversificada que permite a los clientes adaptarse a cualquier necesidad. De cara al resto del año, la evolución del sector dependerá de cómo se ajusten los proyectos existentes a la demanda, delineando un panorama estable con oportunidades de inversión para los principales centros corporativos”.

En contraste, la desocupación de espacios de oficinas cerró enero con un total de 25 mil metros cuadrados, una caída anual de 30%.

El espacio liberado se reportó sobre todo en la capital del país, que acumuló 87% de esas desocupaciones, seguida por Monterrey, 8%; Tijuana, 3%, y León, 2%.

Sin embargo, en construcción, a fines de enero hubo 1.1 millones de metros cuadrados de oficinas en desarrollo, una baja de 15% anual.

En el mes pasado no se registraron inicios de nuevos proyectos en ninguno de los ocho principales mercados de oficinas del país.

En tanto, la tasa de vacancia de oficinas se ubicó en 14% en enero, que equivale a más de 2.5 millones de metros cuadrados disponibles para arrendamiento inmediato.

Mérida y Ciudad de México registraron las mayores tasas de vacancia, con 15.5% y 15.2%, respectivamente. Los niveles más bajos se hallaron en Tijuana y Guadalajara, con tasas de 7% y 10.7%.

El precio promedio de renta de oficinas en México se ubicó en 20.18 dólares por metro cuadrado al mes, un nivel similar al registrado en enero de 2025.