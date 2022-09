Consejos de educación financiera para jóvenes

Comienzas con tu vida profesional y generalmente, no le tienes que rendir cuentas a nadie sobre tus ingresos, sin embargo, para procurar un bienestar financiero es importante que le des prioridad a aquellas decisiones que te permitirán construir un mejor futuro desde este momento.

Te damos algunos consejos sobre hábitos y decisiones que te permitirán seguir disfrutando de esta etapa y prepararte para las siguientes etapas de la vida.



No caigas en los gastos innecesarios

Comprar cosas que no necesitas o exceder tus gastos, afectan tus finanzas y te impiden alcanzar tus metas. Designa un monto de tu ingreso para cada ámbito de tu vida y comienza ahorrar, ya que es el paso inicial para optimizar tu dinero y ponerlo a trabajar para ti.



Comienza a contratar un Seguro de Gastos Médicos

Comenzar tu independencia financiera es muy emocionante, pero como todo inicio, puede ser complicado, y lo más adecuado es cuidar aquello por lo que tanto trabajas.

Contar con un seguro de vida, auto, hogar, etc., mejora el cuidado de tu economía, manteniéndote prevenido y protegido en caso de un evento no esperado. En el caso de un seguro de Gastos Médicos Mayores, te permitirá tener tranquilidad si lo necesitas y evitará que tus economía se vea afectada o te encuentres en una posición en la que no puedas absorber dichos gastos.



Ahorra para tu retiro

Esto suena menos divertido que lo del seguro y cuando recibiste tu primer pago, es obvio que no pensaste en cómo sería tu vida después de los 65 años. Aunque no lo creas, que pienses una edad jóven en el retiro, te ayudará a que sea más fácil llegar a un bienestar económico a futuro. El ideal de ahorro para el retiro es a partir de los 25 y lo puedes hacer a través de productos financieros como en un Plan Personal del Retiro, con el que además tienes beneficios en el presente, ya que es deducible de impuestos; una carta a tu favor frente a tus recientes y extenuantes responsabilidades fiscales.



Invierte tu dinero

Si ahorrar es una decisión inteligente, invertir lo es aún más, ya que tu dinero te puede brindar rendimientos en distintos porcentajes, con distintos productos financieros con los que puedes crear un portafolio de inversiones.

Es importante para ti, invertir en una casa operadora de bolsa que se encuentre regulada.



Aprende a invertir

Aunque al principio puede intimidarte ingresar al mundo de las inversiones, en realidad no es tan difícil, sin embargo, buscar la educación financiera te ayudará a tomar mejores decisiones. Inscríbete al Reto Actinver, una experiencia financiera única en la que tienes acceso a 100 ponencias con expertos nacionales e internacionales, además tienes acceso a una plataforma educativa con cursos on-demand para todos los niveles. Para prepararte para las inversiones, en el Reto Actinver practicas y compites por premios en efectivo en un simulador de inversiones, en el que puedes crear tu portafolio para obtener ganancias con las acciones de tus empresas favoritas, fondos de inversión y ETFs.

Aprovecha los últimos días de inscripción y sé parte del evento de educación financiera más grande de México. Puedes conocer más en retoactinver.com