Compra casa, paga después

Para incentivar la compra de vivienda, nos cuentan que a finales de año el Infonavit, de Carlos Martínez Velázquez, dará promociones para obtener un crédito hipotecario y que las retenciones en el recibo de nómina al trabajador se hagan hasta tres o cuatro meses después. Esta propuesta ya se aprobó por el Consejo de Administración, nos dicen, y con ello se busca un cierre de año a tambor batiente en colocación de crédito. Nos recuerdan que la meta del instituto era colocar 529 mil 514 hipotecas en 2020, pero por el Covid-19 podrían ser sólo 500 mil. También se buscará que los trabajadores que quieran construir su vivienda puedan comprar un lote con los servicios regulados para solventar sus necesidades, nos explican, pues hay quienes no quieren comprar casa o departamento.

Litio: manzana de la discordia

Nos dicen que tanta importancia ha cobrado el litio en la economía que, para legis-lar al respecto, se organizó un parlamento abierto para analizar el futuro de este elemento químico que tiene diversos usos, desde aleaciones conductoras de calor, baterías eléctricas y hasta para el tratamiento del trastorno de bipolaridad. Nos cuentan que debido a ello, hoy en la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por el morenista Alejandro Armenta, se prevé que participen especialistas académicos de la Cámara Minera de México y de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos. Los invitados cabildearán contra la iniciativa de Morena que busca nacionalizar el litio, bajo el argumento de que extranjeros se aprovechan de ese recurso, y que plantea crear Litiomex.

Recuperación hasta 2024

Las agencias representadas en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que preside Guillermo Prieto Treviño, estiman que será hasta 2024 cuando se vuelvan a vender más de 1.3 millones de vehículos nuevos en el país, como ocurrió en 2019, y ya no digamos alcanzar el récord de 2016, de 1.6 millones de unidades. Por ahora, los distribuidores no ven a futuro un escenario similar al de abril y mayo, cuando se cerraron agencias y las ventas se desplomaron. Sin embargo, pese a los esfuerzos para mantener la plantilla laboral y al negocio, nos dicen que ya cerraron hasta 10 agencias debido a la pandemia, un número no tan grave si se considera que en el país hay 3 mil. Lo que se anticipa es mayor competencia entre marcas y financieras, nos comentan.

Aeropuertos más llenos

Los principales aeropuertos del país comenzaron a verse un poco más llenos en septiembre, a medida que el tráfico de pasajeros se va recuperando. Para Grupo Aeroportuario del Pacífico, de Laura Diez Barroso Azcárraga, que controla el Internacional de Guadalajara y el de Tijuana, entre otros, la ocupación total de sus terminales llegó a 82% el mes pasado, lo que confirma el repunte paulatino del sector aéreo. El tráfico total de pasajeros de GAP disminuyó 38% en septiembre, pero en Tijuana bajó 20%. En el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, el tráfico de pasajeros cayó 50% debido a que terminales como la de Monterrey dependen más de los viajeros de negocios. Nos dicen que, al parecer, a causa de la pandemia del Covid-19 los viajes de negocios tardarán en recuperarse.