Cofece multa a Cemex y a otras empresas por incumplir con notificación

Cemex, ABC Capital, ABC Holding y una persona física fueron sujetos a una sanción económica por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por omitir notificar dos operaciones de concentración que deben notificarse por el monto que representan.

La Comisión impuso cuatro multas por un total de 9 millones 748 mil 587 pesos, que deberán de pagar los imputados o impugnarla ante tribunales.

“En los primeros meses de 2022, la Cofece tuvo conocimiento que la primera transacción se realizó en 2018, momento en que ABC Holding incrementó su participación en el capital social de ABC Capital; y que la segunda tuvo lugar en 2021, fecha en la que Cemex vendió a una persona física acciones de ABC Capital”.

Para ABC Capital Y ABC Holding las dos multas suman los 7 millones 956 mil 187 pesos; mientras que, para Cemex y la persona física las multas ascienden a 1 millón 792 mil 400 pesos.

Estas dos operaciones implican montos que rebasan los umbrales previstos en el artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y, por lo cual, estaban obligadas las empresas a notificarlo a la Comisión para recibir autorización antes de llevarlas a cabo.

Esas dos notificaciones se analizaron y las autorizaron los comisionados que integran el Pleno de la Cofece, el pasado 2 de junio, porque no significan impacto para los mercados. Ello significó que las aprobaron independientemente de que las empresas dieron a conocer sus transacciones a la Comisión después del tiempo en el que estaban obligadas a hacerlo por ley.

“El Pleno de la Cofece discutió y autorizó ambas concentraciones, al considerar que no representan riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia. No obstante, al acreditarse la responsabilidad de los agentes económicos involucrados por no notificar las concentraciones cuando legalmente debieron hacerlo”, dijo.

