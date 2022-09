Cofece multa a Invesco por no reportar concentración en Codere; analizará reestructura del casino

Por no enviar la notificación de que participó en la reestructuración del casino Codere, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a Invesco Asset Management Limited (Invesco).



La multa que se le impuso a Invesco fue por 985 mil 820 pesos, por “omitir la notificación de una concentración en términos de la Ley Federal de Competencia Económica”.



Invesco y otros agentes económicos informaron a la Cofece de la reestructuración de Codere, sin embargo, Invesco no reportó que también adquirió acciones del casino a través de dos fondos de inversión.

Sanción por no dar información completa

Al no reportar esa transacción o no dar la información completa a la Cofece, los comisionados del Pleno sancionaron a Invesco por incumplir, además de que se iniciará el análisis de dicha concentración para ver si se autoriza, mientras tanto no se podrá registrar en los libros corporativos ni en el Registro Público de Comercio.



“Ese cambio generó que se tratara de una operación distinta que requería ser nuevamente notificada previamente a su realización... por lo que los actos relacionados con dicha concentración no podrán registrarse en los libros corporativos, formalizarse en instrumento público, ni inscribirse en el Registro Público de Comercio hasta que se obtenga, de ser el caso, la autorización favorable de la Cofece”, expuso la Comisión.



Por ello se le solicitó a Invesco “que, previo pago de derechos, y acompañando su escrito de la información y documentación correspondiente (artículo 89 de la LFCE), el Pleno podrá analizar y resolver respecto de su participación en dicha transacción”.

