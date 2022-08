Clima de negocios empeorará en lo que resta del año, encuesta de Banxico

Por las presiones sobre los precios al consumidor y la inseguridad pública, analistas consultados por el Banco de México (Banxico) prevén que no es momento para realizar inversiones y que el clima de negocios empeorará en lo que resta del año.



De ahí que el consenso de 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero encuestados por el banco central, subió su estimado para la inflación para este año y recortó su pronóstico para la economía nacional del 2023.

Obstáculos de la economia mexicana: inseguridad e inflación

Los dos principales obstáculos para la economía mexicana son de carácter interno con la gobernanza en donde destaca la inseguridad pública y la inflación.



Están anticipando que la inflación general terminará el presente año en 7.80% desde el 7.50% considerado en la encuesta anterior.



Para junio prevén que la inflación general crezca 0.77%.



Según el consenso para 2023 quedó igual en 4.50%, lo que significa que seguirá por arriba de la meta de inflación de Banxico de 3% con un intervalo de más/menos un punto.



Así, la tasa de fondeo para el 2022 ascenderá a 9.50%, mismo nivel de la consulta anterior; lo mismo para el 2023 al quedar en 9%.

En ese entorno, el consenso no ajustó las expectativas para el producto interno bruto (PIB) para el 2022 al conservar el 1.80%; sólo seis de cada 10 afirmó que la economía está mejor que hace un año.



No obstante, para el 2023 lo recortaron de 1.90% a 1.60%, aunque descartan caídas trimestrales del PIB durante el próximo año.

