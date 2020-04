Cepal: ¿salvando la amistad?

Nos cuentan que en la videoconferencia que dio ayer la secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, opinó que las medidas del gobierno de México para atender la emergencia sanitaria del Covid-19, con el enfoque de primero los pobres, pero apoyos limitados a las empresas, pretenden evitar las enseñanzas del pasado. Al mismo tiempo, el organismo dio a conocer que prevé que el PIB del país se contraiga 6.5% este año. Al parecer, nos comentan, se trató de una manera de suavizar el golpe de las proyecciones, considerando la cercanía de Bárcena con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que anteriormente, el mandatario ha cuestionado la calidad moral de organismos como el FMI, cuando sus previsiones le son adversas.

Banxico, otra vez virtual

Nos dicen que desde 2011, cuando se empezaron a revelar las minutas de la reunión de política monetaria, quedarán marcadas dos fechas históricas por haberse llevado a cabo a través de enlaces virtuales. Nos dicen que la sesión extraordinaria de ayer también es la segunda en realizarse a través de internet, y contó con la presencia virtual del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y del subsecretario del ramo, Gabriel Yorio, quienes tienen voz, pero no voto. Nos cuentan que Herrera reconoció que las medidas que se tomaron ahí muestran la sensibilidad de Banxico, de Alejandro Díaz de León, ante una situación como la actual. Y no es para menos, pues ante El Gran Confinamiento, se requieren de grandes remedios y no aspirinas.

En EU, censo en línea

Ahora que todo mundo está en casa, nos dicen que en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump no suspendió el levantamiento del censo de población 2020. El conteo está en marcha. Nos platican que la Oficina del Censo, que dirige John Thompson y forma parte del Departamento de Comercio, está haciendo la tarea por medio del correo. Se envía a los domicilios de los ciudadanos por correo postal el cuestionario para que sea respondido y devuelto por el mismo medio. Incluso, también les está dando la opción de hacerlo por internet. Nos dicen que, hasta el momento, más de 75 millones de hogares ya han respondido el cuestionario de esta manera sui géneris que en tiempos del coronavirus, con la finalidad de no detener las labores.