El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes con una subida de 1.7%, hasta 93.03 dólares por barril, impulsado por los recientes ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra Arabia Saudita.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 1.55 dólares respecto al cierre previo.

Los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron una amplia operación militar con “decenas de misiles balísticos y drones” contra instalaciones de la petrolera saudí Aramco y la base aérea de Khamis Mushait, en el sur de Arabia Saudí, que dejo más de 70 heridos.

El operativo responde, según los hutíes, a una “escalada importante y generalizada” por parte de Riad.

A esto se suma que el pasado sábado, el Ejército de Estados Unidos atacó a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles contra 2 buques de guerra estadounidenses.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado, el ejército estadounidense “inutilizó” los petroleros del CGRI M/T Downy, frente a la isla de Kharg, en el golfo Pérsico, y el M/T Stark 1, cerca de Jask, en el golfo de Omán.

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Asimismo, las fuerzas de la Unión Americana destruyeron por completo el petrolero sin carga M/T Kylo, también conocido como “Noxen”, en el golfo de Omán, dejándolo inoperativo.

El analista Tom Essaye dijo que los temores geopolíticos dominan los mercados del petróleo, “lo que impulsa las materias primas en general”.

“Sin embargo, cualquier indicio de avance a un alto el fuego probablemente provocará una fuerte caída del crudo, ya que lo único que quieren los inversores es tener la esperanza de que el conflicto no se prolongue”, apunta Essaye en su informe diario Sevens Report. El WTI es la principal referencia de la Mezcla Mexicana de Petróleo.

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