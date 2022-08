Banxico tiene autonomía, pero no significa “irse por la libre”: subgobernadora Irene Espinosa

El Banco de México (Banxico) goza de autonomía desde 1994, lo que ha permitido mantener la estabilidad de precios, pero eso no significa irnos por la libre porque rendimos cuentas con transparencia, afirmó la subgobernadora, Irene Espinosa Cantellano.



“La autonomía no significa irse por la libre, sino todo lo contrario, la autonomía nos compromete mucho más a tener una buena rendición de cuentas y transparencia”, expresó.



Durante su participación en la conferencia “Expertas que transforman” organizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, resaltó la importancia de la independencia presupuestal de Banxico al no depender del gobierno federal.

“Un tema que se liga con lo del tema de género es que los presupuestos son propios e independientes a los de la Administración Pública Federal”, matizó.



Entre los hitos importantes en la historia del Banxico, destacó la autonomía conseguida en 1994 con la reforma al artículo 28 de la Constitución.



Subrayó que, desde entonces, la tendencia de la inflación ha sido descendente a lo largo de la vida institucional con independencia.



“Desde 1960 se ve claramente que en la época en que había la dominancia fiscal, en donde el Banxico financiaba las necesidades de gobierno, teníamos inflaciones que incluso llegaron a niveles de tres dígitos”, puntualizó.



A partir de 1994, añadió, la inflación se ha reducido de manera importante y se ha estabilizado por debajo del 4%-5% en unos periodos muy breves.

PROGRAMA DE MENTORÍA

Irene Espinosa, la primera mujer en haber sido designada como integrante de la junta de gobierno en el banco central, anunció que Banco de México abrirá un programa de mentoría con perspectiva de género.



Estableció que, si bien se han dado pasos importantes para cerrar la brecha entre hombres y mujeres en el instituto central, hay retos que se deben atender.



“Sería crear una red en donde existan mentores; podrían ser externos los que participarían”, señaló.



Adelantó que para implementarlo se debe trabajar en las reglas de confidencialidad.



