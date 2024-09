En un país con 132 millones de habitantes, sólo 4.7% de la población tiene un testamento, de acuerdo con el Registro Nacional de Testamentos y las entidades con el mayor número de esos documentos legales son la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

“El porcentaje es bajo, no hay cultura de testamento. La campaña ‘Septiembre, mes del testamento’ no ha sido suficiente. Han hecho un buen trabajo por intentar ampliar la base de personas que lo emiten, pero no es suficiente”, dijo Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y testamentaria.

En su opinión, las personas no hacen testamento porque lo relacionan con la muerte, es un tema que no se toca en familia porque se piensa que “se llama a la muerte o al abuso sobre el patrimonio”, que “los hijos ya quieren ver muertos a los padres” y los padres deciden dejarle la responsabilidad a los hijos para que resuelvan el tema de la sucesión de bienes al fallecer.

“Es un error, porque heredan problemas. A falta de certeza sobre cómo repartir los bienes entre los herederos, el código civil de cada estado define quienes son los herederos, pero a veces, quien tiene posesión de los bienes piensa que tiene mayor derecho, o el hijo mayor, o el esposo o esposa, y empiezan las complicaciones”, advirtió Saucedo, también socio director de Saucedo Abogados.

El experto comentó que, generalmente los hijos son considerados en el testamento, pero también hay hijos de concubinos nacidos fuera del matrimonio o adoptados, así como sobrinos o cualquier pariente consanguíneo.

Asimismo, la importancia de tener un testamento radica en tener los inmuebles en regla. De acuerdo con una encuesta del portal inmobiliario Inmuebles24, 71% de los encuestados no tienen testamento.

La encuesta fue respondida en más de la mitad por personas de más de 54 años, seguidos del grupo de entre 41 y 55 años, con 33%, y sólo 15% entre 21 a 40 años.

Además, 67% de los participantes declaró ser dueño del inmueble que habita, es decir que son personas que tienen un inmueble para ser testado, pero a pesar de esto y de tener más de 40 años, 71% mencionó no haber hecho su testamento.

Respecto a la experiencia familiar, 37% de los encuestados comentó que sus padres murieron sin dejar testamento. Asimismo, 13% dijo no saber cómo iniciar un trámite para regularizar un bien intestado.

Al respecto, Saucedo comentó que hacer un testamento es el acto jurídico más simple, ya que sólo hay que asistir ante un notario público que tome la declaración e indicar cómo repartir sus bienes.

“No sirve de nada que lo hagan en una servilleta. El testamento es un acto formal que se debe llevar a cabo ante notario y también hay un procedimiento específico para la apertura del testamento y su lectura correspondiente”, indicó.

El testamento se puede hacer a partir de los 14 años en Chihuahua, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. En Jalisco y Michoacán es desde los 18 años, y en el resto de los estados, se puede tramitar desde los 16 años.