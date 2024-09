Durante todo septiembre, las personas que viven en la Ciudad de México podrán tramitar su testamento a la mitad del costo ordinario, mediante la campaña que año con año, desde 2001, implementan el gobierno local y el notariado para llamar la atención sobre la importancia del otorgamiento de ese documento, destacó el presidente del Colegio de Notarios, Roberto Garzón.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Garzón explicó que ante la falta de interés de las personas de realizar ese acto jurídico, hace 23 años se determinó implementar la campaña del Mes del Testamento, para ofrecer un incentivo de 50% de descuento en dicho trámite, por lo que durante todo septiembre, las personas interesadas pagan 3 mil 700 pesos y no los 7 mil 400 del costo habitual.

“El testamento no es que sea caro, es un acto jurídico solemne, es muy delicado, implica mucho tiempo, implica mucho trabajo, mucho detalle, pero del notario, porque para la gente es muy fácil otorgarlo, y en realidad no es caro, pero lo que queremos es que en el mes de septiembre la gente diga: ‘hay un descuento, entonces voy a otorgarlo’, y dentro de la cultura de la prevención jurídica, de prevenir problemas futuros y de que la voluntad de las personas se cumpla, es que recomendamos el otorgamiento del testamento”, enfatizó.

Lee también Martí Batres entrega 3 mil 500 testamentos gratuitos a ciudadanos de las 16 alcaldías

De acuerdo con la Novena Encuesta de Servicios Notariales de la Ciudad de México, en la capital alrededor de 23% de la población en edad de otorgarlo, lo ha hecho, y de las personas que han realizado un proceso notarial en los últimos dos años, el testamento es el principal, representando 49% de las solicitudes.

“El porcentaje de testamentos ha venido subiendo en los más de 20 años de la campaña, y la Ciudad de México es donde las personas otorgan más testamentos; hemos rebasado 20%, que es bajo, pero es un buen avance comparado con el porcentaje que había cuando inició la campaña, que era menos de 5%. Ya estamos concientizando y falta mucho por hacer”, resaltó.

Además del Mes del Testamento, en la Ciudad de México, el Colegio de Notarios y el Gobierno capitalino mantienen campañas de apoyo a personas de escasos recursos, como son el testamento universal a bajo costo para la población menor de 65 años y el testamento universal para adultos mayores.

Lee también Alcaldía Álvaro Obregón promueve regularización de escrituras y testamentos con Jornada Notarial

“Hay que romper esa concepción de que debemos testar cuando ya nos vamos a morir, que la gente sepa que el testamento hay que otorgarlo ya; surtirá efectos cuando me muera, pero lo importante es dejar resueltas las cosas desde hoy. Y también es muy importante que sepan que a veces, si lo dejan al último, no da tiempo de otorgarlo, y si no da tiempo de que otorguemos el testamento, lo que va a suceder es que la ley supla mi voluntad”, puntualizó el presidente del Colegio de Notarios.

Los mitos

El presidente del Colegio de Notarios comentó que uno de los mitos que había sobre el testamento hasta hace unos años es que debía tramitarse momentos antes de morir, lo cual ha sido revertido mediante la referida campaña, mediante la cual se ha reiterado que dicho documento debe ser tramitado cuando las personas tienen la capacidad de decidir sobre su patrimonio.

“Al hacer yo mi testamento, es mi voluntad la que prevalece, pero si no lo otorgo, la ley va a presumir cuál era mi voluntad. La ventaja del testamento es que el que lo otorga, va a decidir qué quiere que pase con su patrimonio, y con otros derechos y obligaciones”, insistió.

Otro mito sobre el documento es que las personas sólo pueden testar bienes inmuebles, pero hay disposiciones legales que pueden establecerse durante dicho acto jurídico, como puede ser la tutela de una persona menor o la guardia y custodia de los hijos, comentó Garzón.