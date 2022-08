Ante ola de violencia, Gobierno debería preguntar a víctimas si lo que sucede es una exageración: Coparmex

México es víctima de políticas ineficientes en todas las áreas y en lo que respecta a la inseguridad, debiera preguntar el gobierno a las víctimas de violencia de ciudades de Chihuahua, Baja California, Jalisco y Guanajuato si lo que se dice que sucede es una exageración, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Para el líder del sindicato patronal que son hechos de violencia reprobables que no pueden volver a suceder en el país, por lo que pidió a los tres niveles de gobierno, estatales, municipales y federal que garanticen la seguridad.

En respuesta a la pregunta de qué opina de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los hechos de terror que se registraron la semana pasada y este fin de semana “sin duda están exagerando nuestros adversarios”, Medina Mora afirmó:

Lee también: México y Canadá lanzan Diálogo Económico de Alto Nivel: "necesario mejorar coordinación regional"

“Yo les preguntaría a los ciudadanos que vivieron estos actos de violencia si esto es una exageración, igual les preguntaría a los ciudadanos de Ciudad Juárez que vieron que algunos comercios fueron vandalizados, que personas que estaban en tiendas de conveniencia o en restaurantes que perdieron la vida, ¿si esto es una exageración?”.

Consideró que “México está viviendo momentos difíciles en lo político, económico, social, y ahora también la inseguridad, la sociedad está siendo víctima de políticas públicas ineficientes de incertidumbre jurídica, de crisis económica, violencia en varios estados de la República, y un sin número más de hechos que afectan la vida cotidiana de los mexicanos”.

Añadió que “vivimos en un entorno de creciente inseguridad en todo el país, la semana pasada hubo hechos violentos en seis estados. La inseguridad está sucediendo todos los días y en todo el país”.

Lee también: En estos 5 estados habrá entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos

Por ello dijo que es mandato constitucional que el Estado de la seguridad a los mexicanos y el gobierno debe “regresar ese México en paz”.

Agregó que ven “con preocupación, el deterioro de la vida democrática de nuestro país, como sector privado, nos afecta la inestabilidad política, la falta de estado de derecho, y el incumplimiento de la ley, no hay desarrollo económico sin estabilidad política, no habrá inversiones si no hay certeza jurídica, no hay un futuro con desarrollo inclusivo si no hay vida democrática.

Comentó que la reforma electoral “lo que se plantea, en la reforma, no va en el sentido de lo que requiere nuestro país. No es momento que haya una reforma electoral y desde luego corre peligro la democracia, cuando se ataca a los órganos electorales en los distintos estados, cuando se ataca al INE a través del presupuesto, cuando se ataca a una institución que en tres décadas ha demostrado que nos ha ayudado a que el país avance en la democracia”.

Lee también: Sanciona CNBV a BBVA con 6 mdp; multa también a Banorte y otros 2 financieras

Medina Mora afirmó que tener al INE “nos permitido avanzar de un entorno donde un solo partido político ganaba las elecciones a un entorno donde gana las elecciones quien tiene más votos...En un entorno donde hay democracia desde luego hay inversión”.

Relevo en SEP

Sobre la salida de Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para convertirse en la candidata de Morena al gobierno de Estado de México y la llegada de Leticia Ramírez como titular de dicha dependencia, el presidente de la Coparmex dijo que debe buscarse dar una educación de calidad.

“Desde el punto de vista de Coparmex lo que buscamos es que haya educación de calidad. Nos preocupa que en el comparativo que hace la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos al que pertenece México junto con 37 países más) tengamos dos años de rezago en el aprovechamiento educativo de nuestros niños y jóvenes con respecto al promedio de países OCDE, esto fue previo a la pandemia, tenemos que ver cuál es el resultado después de la pandemia”.

Lee también: Estrategia de “abrazos, no balazos” está dando resultados, dice Adán Augusto López ante ola de violencia

Agregó que “Preocupa que Mexicanos Primero nos comente que en el regreso a clases presenciales 3.5 millones no regresaron a clase, con eso se hace más difícil la educación de calidad, es un reto que tenemos todo, desde luego la SEP tiene que encabezar esta tarea de lograr educación de calidad”.



Coparmex llama a participar activamente en la defensa del INE

La Coparmex convocó a la ciudadanía a participar de manera activa y propositiva en la defensa del futuro de la democracia en México y a no permitir el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

“No es el momento de una reforma electoral porque no la necesitamos. Lo que sí necesitamos es definir qué tipo de democracia queremos (…) No queremos una reforma electoral desde los partidos o desde el gobierno, sin la ciudadanía”, expresó el presidente del sindicato patronal, José Medina Mora Icaza.

En conferencia de prensa, manifestó la preocupación del sector empresarial por el deterioro de la vida democrática en México y por los constantes ataques contra el INE, el Tribunal Electoral y los OPLEs y llamó a la sociedad a participar para que la democracia se fortalezca como un sistema de vida política y económica en el país.

“La actitud de las autoridades, legisladores y partidos políticos, nos alerta sobre los riesgos que corre la democracia mexicana”, subrayó.

En su mensaje denunció que “ninguno de los partidos que han presentado iniciativas de reforma, han considerado a la ciudadanía”, lo que refleja “una actitud autoritaria que en nada ayuda”, pues no se muestra el interés por el futuro democrático del país.

Lee también: “Discusión de reforma electoral, sin filias ni fobias”: Córdova

Medina Mora Icaza advirtió que una reforma como la que se propone; además, de requerir tiempo para que tenga efectos de largo alcance, debe contar con la aprobación de todos los sectores, por lo que es trascendental que incluya la opinión de voces expertas.

Pero bajo ninguna circunstancia se debe abrir la puerta para dar pasos hacia atrás en materia democrática y de pluralidad.

Destacó la labor que el INE realiza en la organización de elecciones en nuestro país y reiteró el llamado de Coparmex a la sociedad y sus organizaciones para reflexionar y generar propuestas que enriquezcan a la democracia, fortalezcan a las instituciones electorales y promuevan la participación ciudadana.

El vicepresidente de Desarrollo Democrático de Coparmex, Jorge Ramírez Hernández, reiteró el llamado a la sociedad para sumarse a la defensa de la democracia y añadió que si bien nuestro país vive retos importantes en materia de seguridad, de desigualdad y de corrupción, es importante que el debate acerca de la democracia crezca y esta se fortalezca, pues “estos problemas serían pocos si se destruyen nuestras instituciones electorales y perdemos nuestra democracia porque ponemos en riesgo nuestras libertades y esto no lo podemos permitir”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv