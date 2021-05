AMLO impulsa al peso mexicano, es la moneda más apreciada este miércoles

El peso mexicano es la moneda que más terreno gana al dólar este miércoles, gracias a los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras alcanzar el lunes su mejor nivel de los últimos cuatro meses, la moneda nacional se ubica en 19.80 unidades por dólar esta mañana y significa una apreciación del peso de 0.2% o cuatro centavos con relación al martes.

Con esto, el peso se ubica como la moneda que más terreno gana al dólar este miércoles, de acuerdo con las negociaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

“Peso mexicano es la divisa más apreciada en la sesión. Todo parece indicar que ayudaron los comentarios de Andrés Manuel López Obrador sobre el actuar adecuado del Banco de México (Banxico) al mantener las tasas y la importancia de contener la inflación”, opinó esta mañana Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

En su conferencia mañanera, el mandatario aseguró que su gobierno siempre garantizará y respetará la autonomía de Banxico.

“Sobre la autonomía del Banco de México siempre se ha garantizado, tan es así que no he comentado que no nos dieron remanentes, ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaria, se acuerdan que se fue el dólar por encima de los 25 pesos, entonces cuando sucede eso compensa.

“Es lo único que tenemos que cuidar, es lo único. ¿Por qué subió (la inflación)? Porque se está calentando la economía, está creciendo y tenemos que cuidar que no haya inflación, porque se daña mucho a la población cuando hay inflación.

“Tengo la confianza que en esta materia actúe el Banco de México, les diría que es su función principal: controlar la inflación. Ellos han llevado a cabo una política adecuada en cuanto a control de tasas de interés”, dijo en el Salón Tesorería.

Los participantes del mercado estarán atentos a la publicación de la minuta de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, la cual se dará a conocer este miércoles a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

En la minuta, los analistas se enfocarán en los comentarios sobre la dinámica de precios, así como en posibles comentarios sobre ajustes al programa de compra de activos, de acuerdo con analistas de Banorte.

A diferencia del peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pierde este miércoles luego de cuatro jornadas de ganancias. De las 35 empresas más negociadas, Grupo México se lleva la peor parte, cuya acción cae 3.3% durante el día.

