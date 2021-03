El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que no cuesta mucho promover a México, debido a que ofrece atractivos turísticos que son únicos.



"Tenemos que seguir promoviendo el turismo, la verdad, la verdad, es que no nos cuesta mucho, porque las bellezas de México son únicas, las bellezas de Sinaloa y de todo el territorio nacional, sus playas, sus ciudades coloniales, sus zonas arqueológicas, desde luego su comida, sus tradiciones, sus costumbres y lo más importante de todo, su pueblo: bueno, generoso y fraterno", dijo en un mensaje virtual durante la inauguración de la segunda edición digital del Tianguis Turístico.



"Todos están invitados al tianguis, porque la verdad, la verdad, con todo respeto, como México no hay dos", agregó el mandatario al finalizar el evento que tiene como sede Mazatlán, Sinaloa, donde se construye el acuario más grande de América Latina.



A menos de una semana de que inicien las vacaciones de Semana Santa, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, encabezaron este martes la inauguración del evento, el cual busca ser un espacio para llevar a cabo la difusión, promoción y comercialización de los productos y atractivos turísticos del país.



Desde el teatro Ángela Peralta en Mazatlán, el secretario reconoció a los prestadores de servicios turísticos por confiar en esta nueva estrategia de promoción.



Miguel Torruco dijo confiar en que los resultados de esta edición serán mejores que los del año pasado, lo que permitirá consolidar el evento digital.

Dio a conocer que esta edición del tianguis contará con mil 679 compradores, mil 141 empresas, habrá más de 16 mil citas de negocio y van a participar 61 naciones frente a las 50 del año pasado. "Hay más interés, hay más naciones", aseguró el secretario.



Entre las novedades de esta edición se encuentra un pabellón temático para promover el turismo de romance, así como un área para artesanos, cuyos productos serán comprados en línea y sin intermediarios.



"No cabe duda que el tianguis digital llegó para quedarse y permanecerá en el gusto e interés de los compradores y expositores a lo largo de los años", expresó Torruco, tras expresar que "la crisis no nos ha vencido".



Considerado el foro de negocios más importante del sector turístico nacional, el Tianguis Turístico en su edición virtual se llevará a cabo este martes y miércoles de 10:00 a 18:00 horas, a través de la plataforma www.tianguisturistico.com/digital, donde estarán las 32 entidades federativas.



El evento virtual ofrece los mismos espacios y actividades que el Tianguis Turístico presencial, como salas de exposición, stands, salas regionales, espacios publicitarios, mesa de negocios y un auditorio para ponencias magistrales.



La inauguración contó con la participación virtual de Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), quien dijo que la edición virtual del tianguis "es clave para reactivar el turismo" y felicitó a la Secretaría de Turismo por este evento.



Pololikashvili dijo confiar en el éxito del tianguis, después de explicar que "el turismo ha sufrido como ningún otro sector en la pandemia".



El Tianguis Turístico digital nació como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que obligó a posponer para los próximos 28 y 29 de septiembre la celebración del 45 Tianguis Turístico presencial, que está programado para llevarse a cabo en Mérida, Yucatán.

