Alarma aumento de delincuencia y presupuesto insuficiente para combatir inseguridad: Coparmex

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) son alarmantes al registrarse un aumento de víctimas, que en su mayoría se convierten en cifra negra al no denunciar los ilícitos.

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, afirmó que 22.1 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito, es decir, 24 de cada 100 personas.

A pesar de las movilizaciones de la delincuencia, bloqueos, agresiones a personas civiles inocentes, ataques a negocios, atentados contra periodistas, entre otras cosas “la respuesta oficial ha sido insuficiente” incluso el proyecto de Paquete Económico 2023 no tiene como prioridad el adecuado y sensato gasto en seguridad.

Lee también: Profeco pide a Aeroméxico eliminar cargo por seguro de viaje

“La verdad nos alarmaron mucho los resultados. Porque quedó asentado con datos duros que el número de víctimas de la delincuencia en 2021 aumentó comparativamente con el año 2020”, explicó en conferencia de prensa.

Para el líder del sindicato patronal “lo más preocupante no sólo es eso, sino que, de los delitos, 93.2% no tuvo una denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación. Eso es lo que se conoce como cifra negra.

“Quiere decir entonces que las víctimas del delito son muchas más, que hay una subestimación en las cifras oficiales y que la inseguridad está realmente en niveles que deben preocuparnos y ocuparnos a todos”, dijo.

Lee también: Visas electrónicas para extranjeros en México serán más baratas

Es por ello importante que se aumenten los recursos federales al combate a la inseguridad, sin embargo, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solamente se le da un incremento presupuestal real de 1%, mientras que a la Secretaría de la Defensa Nacional el aumento es de 16% “gasto seguramente estará destinado a la construcción de los proyectos emblemáticos y no a lo que es prioridad para las familias, que es poder contar con seguridad”.

Preocupa la asignación del gasto porque “apuesta por la militarización de las fuerzas policiales que por mandato constitucional deberían preservarse bajo un mando estrictamente civil”.

Aunque son varios años de tener a las fuerzas armadas en las calles no hay resultados claros ni tampoco dan tranquilidad a la población.

​​​​​​​Lee también: La inflación estadounidense sigue bajando, aunque los precios mensuales suben

“Las fuerzas armadas no pueden ni deben ser vistas como la solución, pero sí como un respaldo subsidiario y complementario a los cuerpos de seguridad estatales y municipales”, expuso Medina Mora.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/ACMR