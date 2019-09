Tesla preocupado por mal uso del piloto automático

Tal parece que si viajas en carretera y visualizas a un Tesla, tienes altas probabilidades de descubrir que el conductor va dormido.

El mes pasado, una pareja grabó en una pista de Los Ángeles a un sujeto que, incluso, se da el lujo de ir dormitando con los brazos cruzados. Ahora, en Massachusetts, fue captado otro vehículo de Tesla guiado por el piloto automático mientras sus pasajeros prácticamente van roncando.

@RalphNader Ralph can you do anything about stopping this disturbing phenomenon? My wife and I shot this video last week on the busy I-5 in LA. @Tesla #sleepingdrivers #unsafeatanyspeed pic.twitter.com/ADbpt0uSZ4

— Clint Olivier (@ClintOlivier) August 21, 2019