Tesla Cybertruck está muy cerca de la producción

Recientemente se subieron algunas grabaciones de un prototipo del Tesla Cybertruck en la carretera, el cual, está casi en producción. Sin embargo, el lanzamiento al mercado está yendo lentamente.

El diseño del Cybertruck dejó muchas impresiones cuando debutó a fines de 2019 y, a pesar de ser muy poco convencional, podemos ver que el modelo de producción se verá muy similar al concepto, pero se ve un poco más pequeño.

Este video del Cybertruck subido a Instagram muestra el auto con las mismas luces traseras rediseñadas que vimos en un prototipo a fines de octubre. Como tal, podemos ver que el eléctrico tendrá pequeñas luces horizontales en las esquinas de la puerta trasera que permanecerán iluminadas cuando se encienda el vehículo. Debajo de estas luces hay otras pequeñas luces de freno de forma cuadrada.



Curiosamente, el prototipo presentado el año pasado tenía una barra de luces de ancho completo y una tercera luz de freno en el centro. No está claro si este Cybertruck tiene la misma configuración de luces o si Tesla ha alterado el diseño. Cabe mencionar que la persona que conducía el Tesla no indicó cuándo girar, podría significar que no se puede ver las señales de giro en acción.

Otro aspecto interesante de este Cybertruck son los retrovisores exteriores. Tienen forma triangular y son diferentes a los espejos que se han visto en otros prototipos además de que son removibles. Elon Musk respondió recientemente al video cuando se compartió en Twitter, señalando que todavía tiene muchos ajustes por hacer, pero que el prototipo detectado está "muy cerca del diseño de producción".

Después de varios retrasos, la producción del Tesla Cybertruck está programada para comenzar este verano, pero la producción en volumen no comenzará hasta 2024. Aún falta saber más información sobre las especificaciones del tren motriz y los precios finales del auto a medida que se acerca el verano.