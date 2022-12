Señales que indican que debes revisar el motor de tu auto

Para que nuestro auto nos ofrezca el mejor rendimiento y nos lleve a nuestro destino sin inconvenientes es necesario darle mantenimiento. Desde los limpiaparabrisas hasta las llantas y frenos deben ser revisados con frecuencia para garantizar que todo esté bien. Pero si tiene mucho que no te das el tiempo de verificar que las piezas están funcionando correctemente, pon atención a las señales que podrían indicar un problema en el motor.

El motor de los autos no solo es la pieza mecánica más importante para mantener un vehículo en movimiento, también es la que representa los mayores costos de reparación, seguramente alguna vez has escuchado que, cuando el motor está dañado, el auto es pérdida total.

De ahí la importancia de identificar lo antes posible los posibles problemas que podría presentar esta pieza y para ello vamos a ayudarte con los siguientes consejos.

4 señales de que el motor de tu auto está fallando

Contrario a lo que la mayoría cree, el buen estado de un motor no necesariamente está relacionado con la antigüedad de un auto o el número de kilómetros recorridos, sino al tipo de uso y los cuidados que le hayas dado a un vehículo.



El problema es que en ocasiones estamos tan acostumbrados a nuestros auto y hábitos de manejo que dejamos pasar por alto los indicativos que nos advierten que algo no está bien. No obstante es necesario poner atención y no dejar pasar las señales.

Cuando se trata del motor, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, expone 4 signos de que está comenzado a fallar:

Emisiones de humo. Esta es la señal más común para saber si tu motor necesita mantenimiento o una reparación. Si el humo que sale por el tubo de escape es negro, indica que se está quemando combustible; si es azulado, se trata de aceite. En ambos casos, notarás un fuerte olor a combustión, lo que significa que ha llegado el momento de llevar tu automóvil a un taller mecánico.

Mayor consumo de aceite. Un indicio de que debes revisar el motor es la cantidad de aceite que está consumiendo tu vehículo. Para poder comprobar esto debes inspeccionar regularmente el nivel que señala la varilla medidora del lubricante. Los expertos señalan que, en condiciones normales, un auto no debe consumir más de un litro de aceite por cada 1,000 kilómetros recorridos. Si excedes esa medida o si descubres restos de aceite en el tubo de escape o lubricante en las bujías, es hora de darle mantenimiento a tu motor.

Ruidos en el motor. Si al encender tu vehículo escuchas un sonido que se detiene cuando aceleras, ten cuidado, es probable que haya piezas sueltas, que si se rompen pueden llegar a destruir tu motor. Por eso, si percibes ruidos extraños, debes llevar tu automóvil para una revisión o mantenimiento de manera urgente.

Luces de advertencia. Por supuesto esta es la manera más sencilla de identificar que algo anda mal. Si al encender tu auto aparece una luz de advertencia en tu tablero, no la ignores, puedes ver en el manual qué está indicando para actuar.

Si detectaste alguna de las señales enlistadas arriba actúa de inmediato para que el problema no crezca y se vuelva irreparable. Y si consideras que el motor de tu auto está en las mejores condiciones, no dejes de cuidarlo.



Las luces indicadores del tablero más comunes

Con respecto a las luces indicadoras que se muestran en el tablero para alertar sobre un problema Seguros Alianza explica que entre las más comunes están:

Luz del motor. Indica un problema con los principales sistemas del vehículo, no necesariamente con el motor propiamente, por lo que nunca debe ser ignorado.

Luz del aceite. Indica que hay un problema con la presión del aceite y puede ser causada por un nivel bajo o una bomba defectuosa.

Indicador de temperatura. Señala que tu motor está funcionando a temperatura demasiado alta. Esto no debería ocurrir, ni siquiera durante intensas jornadas de tráfico.

Luz de batería. Indica un problema con el sistema de carga eléctrica de tu vehículo. Esto podría indicar una falla con la propia batería, un error con el alternador o más comúnmente con una correa del alternador.



Luz de freno. Notifica que hay algo mal en el sistema de frenado. Esto podría ser tan fácil como olvidarse de soltar completamente el freno de estacionamiento o que el líquido que hace funcionar los frenos se encuentra bajo.

