Requisitos para tener descuento de 100% en la tenencia 2023

Un nuevo año ha llegado y con él algunas obligaciones para los poseedores de un vehículo particular, tal es el caso del pago de la tenencia 2023 el cual ya está disponible para ser liquidado, y el Gobierno de la Ciudad de México ha revelado que se podrá obtener un descuento si se cumplen una serie de requisitos.



Si tu auto cuenta con placas de la CDMX, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha explicado que es posible obtener un descuento en el pago de tenencia 2023 debido a la iniciativa de beneficios fiscales destinado a apoyar a los ciudadanos con ciertos pagos de impuestos. Conoce todos los detalles a continuación.

Descuento del 100% en el pago de tenencia 2023

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y tener una mejor programación de los ingresos, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), dio a conocer los beneficios fiscales para 2023, mismos que fueron revelados a través de un comunicado emitido por la Jefatura de Gobierno.



“Es un beneficio mutuo para la ciudadanía y para los ingresos de la ciudad. ¿Qué ventaja tiene? Pues que la gente paga a tiempo, eso significa ingresos más tempranos a la ciudad, lo que nos permite hacer una mejor programación, y al mismo tiempo la gente tiene un descuento”, dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum.



Entre los beneficios fiscales que ha anunciado el Gobierno de la Ciudad de México se contemplan los del área de movilidad que incluye el pago de tenencia 2023, para el cual se podrá obtener un 100% de descuento si se cumplen con ciertos requisitos y los propietarios interesados pagan su respectivo refrendo a tiempo.



¿Cómo obtener el descuento para la tenencia 2023?

A través de la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México se encuentra un apartado titulado “Descuento en Tenencia al pagar refrendo”, en el cual se podrán encontrar los requisitos necesarios que se deben de cumplir para obtener dicho beneficio al 100%



Paga el refrendo 2023 de tu automóvil y obtén el 100% de descuento en tu tenencia si cumples los siguientes requisitos:



1. Eres persona física o moral sin fines de lucro.



2. El valor de tu vehículo no excede de $250 mil pesos incluido el IVA y una vez aplicado el factor de depreciación.



3. No cuentas con adeudos de tenencia de años anteriores.



4. Cuentas con Tarjeta de Circulación con chip vigente. Si no es así, realiza el pago correspondiente a la renovación.



Posterior a ello, aparecerán algunos recuadros con las opciones para que los interesados puedan realizar su pago de refrendo, el cual puede realizarse en las oficinas de la Tesorería de la Ciudad de México, así como en línea.



Por otro lado, existe un apartado que te da la oportunidad de revisar las tarjetas participantes para pagar a meses sin intereses. No obstante, cabe señalar que dicho beneficio estará disponible solo hasta el 31 de marzo de 2023.

